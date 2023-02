Veja o que abre e o que fecha no carnaval 2023 em Ribeirão Preto, Franca e Sertãozinho, SP

Funcionamento de serviços e de repartições públicas sofre alteração de sábado (18) a quarta-feira (22). A folga do carnaval 2023 altera o funcionamento das repartições repúblicas, dos serviços essenciais, do comércio de rua e dos shoppings em Ribeirão Preto (SP), Franca (SP) e Sertãozinho (SP). Em toda a região, os bancos fecham na segunda-feira (20) e na terça-feira (21).

O g1 mostra o que abre e o que fecha nas três maiores cidades da região de sábado (18) a quarta-feira (22).

Ribeirão Preto

Comércio de rua

Na terça-feira (21), as lojas abrem de forma facultativa, das 9h às 18h, e na quarta-feira (22), a abertura pode ocorrer após as 12h.

Shoppings

Iguatemi: na terça-feira (21), lojas e quiosques funcionam das 12h às 20h. Os restaurantes e a praça de alimentação abrem das 11h às 22h. Já na quarta-feira (22), lojas, quiosques e praça de alimentação abrem das 12h às 22h;

Novo Shopping: na terça-feira (21), lojas e quiosques funcionam das 14h às 20h; os restaurantes e a praça de alimentação abrem das 10h às 22h. Na quarta-feira (22), lojas e quiosques funcionam das no horário normal das 10h às 22h;

Santa Úrsula: na terça-feira (21), lojas e quiosques abrem de forma facultativa das 14h às 20h. Na quarta-feira (22), a abertura acontece das 13h às 22h. A praça de alimentação funciona a partir das 11h todos os dias;

Ribeirão Shopping: na terça-feira (21), lojas, quiosques abrem de forma facultativa das 14h às 20h. Na quarta-feira (22), a abertura acontece das 13h às 22h.

Saúde

Funcionam 24 horas:

UBDS Vila Virgínia: Rua Franco da Rocha, 1270;

UPA Leste: Avenida Treze de Maio, 353;

UPA Norte: Avenida Euclides Figueiredo, 371;

UPA Oeste: Rua Terezina, 67.

Saerp

A unidade da Secretaria de Água e Esgoto no Centro fecha na segunda-feira (20) e na terça-feira (21). Já a unidade da Saerp no Poupatempo funciona normalmente no sábado (18), mas fecha na segunda-feira (20)e na terça-feira (21). Nos dois endereços, o expediente só retoma na quarta-feira (22), às 12h.

Transerp

Na segunda-feira (20), as centrais de benefícios e de vendas localizadas na Rua São Sebastião funcionam normalmente. Já na terça, os postos fecham. O atendimento será retomado na quarta-feira (22), às 12h.

O posto da Praça das Bandeiras, na Rua Tibiriçá, 646, funciona das 7h às 15h na segunda (20), mas fecha na terça (21).

O terminal Dra. Evangelina de Carvalho Passig abre todos os dias das 6h às 23h.

O terminal do Ribeirão Shopping funciona normalmente na segunda-feira (20); na terça-feira (21), o atendimento é das 6h às 18h.

O terminal do Hospital das Clínicas atende normalmente na segunda-feira (20); na terça (21), o funcionamento é das 6h às 12h.

Os terminais Jardim São José, Vila Abranches, Ribeirão Verde, José Sampaio e Bonfim Paulista funcionam normalmente na segunda-feira (20); na terça (21), o funcionamento é das 6h às 12h.

O 0800 do Consórcio Pró Urbano funciona em expediente normal durante o Carnaval, das 6h às 22h.

Ecopontos

Funcionam normalmente das 7h às 19h.

Alexandre Balbo: Avenida Ettore e Aurora Corauci, 1375

Jardim Centenário: Rua Arthur Ramos, 1185

Jardim Santos Dumont: Rua Guará, 2225

Jardim das Palmeiras II: Rua Poeta Fernando Pessoa com avenida Alfredo Ravanelli

Jardim Paiva: Avenida Senador Teotônio Vilella, 1285

Jardim São Fernando: Avenida Miguel Padulla, 400

Coleta de lixo

O serviço ocorre normalmente.

Bosque

Funciona normalmente no sábado (18), no domingo (19) e na terça-feira (21), das 9h às 16h30. O espaço fecha na segunda-feira (20) e na quarta-feira (22) para manutenção.

Guarda Civil Metropolitana

O atendimento é feito 24 horas por dia pelo telefone 153.

Defesa Civil

O atendimento é feito 24 horas por dia pelo telefone 199.

Loja de roupas em Ribeirão Preto

Reprodução/EPTV

Franca

Comércio de rua

Aberto na segunda-feira (20), das 9h às 18h, e fechado na terça-feira (21). O atendimento volta ao normal na quarta-feira (22), das 9h às 18h.

Repartições municipais

Ficam sem expediente na segunda-feira (20) e na terça-feira (21). Na Quarta-feira de Cinzas (22), o atendimento volta ao normal a partir das 12h.

Saúde

Funcionamento normal de urgência e emergência nos prontos-socorros adulto e infantil, unidades de pronto atendimento (UPAs) do Jardim Aeroporto e Jardim Anita, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Comércio fica fechado nesta segunda-feira (20) em Franca, SP

Reprodução/EPTV

Sertãozinho

Comércio de rua

Na terça-feira (21), o comércio permanece fechado. Já na quarta-feira (22), o funcionamento ocorre normalmente, das 9h às 18h.

Repartições públicas

A prefeitura permanece fechadas até quarta-feira (22) e as atividades só retornam na quinta-feira (23), a partir das 8h30;

Centrais de atendimento ao cidadão e Poupatempo: funcionam no sábado (18), mas fecham na segunda (20) e na terça-feira (21). O Poupatempo reabre na quarta (22), às 12h;

Saemas: setor administrativo não funciona de segunda (20) a quarta-feira (22). O departamento de manutenção trabalha em sistema de plantão. Os telefones para emergências são (16) 3946-4646 e (16) 99237-7096;

Centro de Artes e Esportes: funciona só no sábado (18), das 8h às 18h;

Centro Olímpico: aberto das 7h às 16h no final de semana, e das 6h às 21h nos demais dias.

Complexo Esportivo: funciona sábado (18) e domingo (19), das 8h às 17h, e nos próximos dias funciona das 7h às 22h.

Parque Linear: funciona de segunda (20) a quarta-feira (22), das 6h às 22h;

Parque ecológico e de lazer ‘Gustavo Simioni’: funciona de sábado (18) a quarta-feira (22), das 9h às 17h;

Parque do Cristo Salvador: abre de sábado (18) a terça-feira (21), das 9h às 19h, e fecha na quarta (22);

Ecopontos: funcionam sábado, segunda e quarta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h. No domingo e na terça-feira funcionarão os ecopontos dos bairros Jardim Campo Belo, Jardim Nova Europa III, Jardim Santa Rosa II, Jardim São José e Jardim Veneto I, no mesmo horário.

Coleta de lixo: no sábado, será feita apenas a coleta de lixo domiciliar. Os serviços funcionam normalmente na segunda e quarta-feira. Já na terça-feira, acontece a coleta domiciliar nas principais avenidas da cidade, na Praça 21 de Abril e na Feira Livre.

Saúde

Unidade de Pronto Atendimento (UPA): funciona normalmente 24 horas por dia.

Unidades básicas de saúde (UBS): não funcionam de segunda a quarta-feira; com exceção para os postos do Jardim Alvorada e do Jardim Santa Rosa, que abrem das 7h às 17h. A unidade de Cruz das Posses funciona 24 horas, exceto a sala de vacinas.

USF Dr. Luiz Albanez Neto: aberta para atendimentos de emergência no sábado e no domingo, das 7h às 19h. De segunda a quarta-feira funciona normalmente, das 7h às 22h. A unidade funciona como apoio à UPA e fica na Rua Sebastião Damacena, 257, no Jardim Helena.

UBS Animal Elza Moschini Marques e no Canil de Adoção Doutor João Caldi Filho: só não funcionam no domingo (19). O atendimento no sábado é das 8h às 12h. De segunda a quarta-feira, os locais funcionam das 8h às 17h30, com pausa para o almoço das 12h às 13h30.

Comércio retorna na quarta-feira (22) em Sertãozinho, SP

Reprodução/EPTV

