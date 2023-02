veja-o-que-abre-e-o-que-fecha-no-rs-durante-o-carnaval

Prefeitura de Porto Alegre instituiu ponto facultativo nos dias 20 e 21 de fevereiro. Administração pública estadual, autarquias e fundações públicas também têm alterações no funcionamento. Veja o que abre e o que fecha no RS durante o ponto facultativo de carnaval

O governo do Rio Grande do Sul e a prefeitura de Porto Alegre decretaram que nos dias 20 e 21 de fevereiro haverá ponto facultativo. Os órgãos da administração pública estadual, assim como as autarquias e as fundações públicas, terão alteração no horário de funcionamento.

Prefeitura de Porto Alegre decreta ponto facultativo para o Carnaval

Bancos

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou que não haverá atendimento nas agências bancárias na segunda (20) e e terça-feira (21). Na quarta-feira (22), os bancos abrirão a partir do meio-dia, com encerramento no horário normal.

Comércio

O Sindilojas Porto Alegre informou que as atividades do comércio da Capital poderão ser mantidas normalmente durante os dias de Carnaval, mas a utilização de empregados na terça-feira (21) está condicionada a celebração de Acordo Coletivo de Trabalho.

Lazer

As instituições vinculadas à Secretaria Estadual da Cultura (Sedac) terão alterações em seus horários de funcionamento. A tabela com horários de funcionamento estão disponíveis neste link.

Jardim Botânico

Sábado (18) e domingo (19): venda de ingressos na bilheteria, localizada no pórtico de entrada do parque, das 9h às 17h. O horário de visitação se encerra às 18h;

Segunda (20): fechado;

Terça (21) e quarta (22): venda de ingresso das 9h às 17h, fechamento às 18h.

Parque Zoológico de Sapucaia do Sul

Sábado (18) e domingo (19): venda de ingressos na bilheteria, localizada no pórtico de entrada do zoo, das 9h às 17h. O horário de visitação se encerra às 17h;

Segunda (20): fechado;

Terça (21) e quarta (22): das 9h às 17h.

Cete (Centro Estadual de Treinamento Esportivo)

Entre sábado (18) e a manhã de quarta (22): fechado;

Quarta (22): abre às 12h.

Saúde

Os prontos atendimentos e hospitais do município, Hospital de Pronto Socorro (HPS) e Hospital Materno Infantil Presidente Vargas (HMIPV), permanecerão abertos 24h.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) pode ser acionado pelo telefone 192. A Equipe de Regulação Hospitalar e o plantão de notificação epidemiológica seguem funcionando.

As unidades de saúde e farmácias distritais não funcionam no Carnaval, retomando o atendimento quarta-feira (22), conforme o horário de abertura de cada serviço.

Durante todo o período de Carnaval, a prefeitura mantém a opção de atendimento via PocTelemedicina.

Prontos atendimentos 24h e hospitais:

PA Cruzeiro do Sul (rua Professor Manoel Lobato, 151, Santa Tereza);

PA Bom Jesus (rua Bom Jesus, 410, Bom Jesus);

PA Lomba do Pinheiro (estrada João de Oliveira Remião, 5120, parada 12, Lomba do Pinheiro);

PA de Saúde Mental IAPI (rua Valentim Vicentini, s/nº );

UPA Zona Norte Moacyr Scliar (rua Jerônimo Velmonovitz, esquina com avenida Assis Brasil);

Hospital de Pronto Socorro (Largo Teodoro Herzl, s/nº, bairro Bom Fim);

Hospital Materno Infantil Presidente Vargas – emergências obstétrica e pediátrica (avenida Independência, 661).

Hemocentro

Sem atendimento nos dias 20 e 21 de fevereiro. Na quarta-feira (22) abre às 13h.

Vacinação

A vacinação contra a gripe e Covid-19 será retomada na quarta-feira (22).

Trânsito e transporte

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) informa que o transporte coletivo irá operar com tabela normal de sábado (18); de domingos e feriados, no dia 19; com tabela especial na segunda-feira (20); e tabela de domingos e feriados na terça-feira de Carnaval. Na quarta-feira (22), os ônibus circularão com horários de dias úteis.

Os passageiros podem consultar informações sobre o transporte coletivo, em tempo real, na função GPS do app do Cittamobi ou Cartão TRI, disponível para smartphones iOS e Android, e também na tabela horária disponível no site da EPTC. As equipes do atendimento ao cidadão 156 ou 118, e de fiscalização, permanecem com atendimento 24h.

DetranRS

Na segunda (20), não haverá atendimento presencial. O atendimento ocorrerá exclusivamente pelo disque-DetranRS (0800-905-5555), Chat Veículos e WhatsApp das 8h às 20h. Na terça (21), não terá expediente. Já na quarta (22) o disque-DetranRS, Chat Veículos e WhatsApp funcionarão das 8h às 20h. Os demais atendimentos retornarão com o expediente no turno da tarde.

Agências FGTAS/Sine

A unidade do Sine Municipal, na avenida Sepúlveda com a Mauá, estará fechada até quarta-feira (22), pela manhã. O atendimento ao público será retomado às 12h.

Tudo Fácil

De sábado (18) a quarta (22) pela manhã, as agências estarão fechadas.

Horários de funcionamento na quarta-feira (22):

Porto Alegre – Zona Norte: das 13h às 20h;

Porto Alegre – Zona Sul: das 13h às 18h;

Lajeado: das 13h às 19h;

Rio Grande: das 13h às 18h;

Caxias do Sul: das 13h às 20h;

Passo Fundo: das 13h às 20h.

Limpeza urbana

O Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) trabalha normalmente com todas as coletas durante o período: domiciliar, seletiva e de lixo público. As seções operacionais atuam em regime de plantão, com equipes das 7h às 12h e das 13h às 16h. O DMLU atende pelo telefone 156.

Serviços de segurança

O Centro Integrado de Comando da Cidade de Porto Alegre (Ceic) opera 24 horas. O videomonitoramento acompanha a mobilidade urbana e a segurança pública, além dos serviços de saúde e limpeza urbana. O Ceic também atua no atendimento a situações de risco e emergência.

Receita Estadual

De sábado (18) a quarta (22) pela manhã, não haverá experiente. Na quarta-feira (22) o atendimento será a partir das 13h.

Ceasa

De sábado (18) a terça (21), não haverá expediente. O atendimento ao público seguirá normalmente conforme disposto neste site.

Centro Administrativo do RS

De segunda (20) a terça (21), não terá expediente. Na quarta-feira (22), abre às 13h.

Outros serviços

Serviços oferecidos pela Prefeitura de Porto Alegre como iluminação pública, Defesa Civil, equipe de fiscalização da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus), equipe de Manejo Arbóreo da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSurb), Conselho do Tutelar funcionam em regime de plantão.

