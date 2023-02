veja-o-que-se-sabe-sobre-os-estragos-causados-pelo-temporal-que-castigou-as-cidades-da-baixada-santista

Bertioga e Guarujá, cidades mais afetadas pelas fortes chuvas, estão em estado de calamidade pública. O governo de São Paulo publicou o decreto sobre a medida neste domingo (19). Bertioga foi a cidade onde mais choveu durante o temporal

Divulgação

A Baixada Santista, no litoral de São Paulo, foi muito castigada pelas fortes chuvas e rajadas de vento que deixaram mais de 200 pessoas desabrigadas, ruas e casas alagadas, causou deslizamentos de encostas, bloqueios de estradas, quedas de árvore, interrupção da navegação do Porto de Santos e até o naufrágio de uma escuna.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

O temporal começou na tarde de sábado (18) e só perdeu intensidade na tarde de domingo (19), quando já havia chovido 683 milímetros em Bertioga, cidade que registrou o maior volume de água. O município fica colado em São Sebastião, no litoral norte, cidade mais afetada pela tragédia – foram registradas 35 mortes e outras tantas pessoas permanecem desaparecidas.

Afora Bertioga, outra cidade muito afetada pelo temporal na Baixada Santista foi Guarujá, que registrou um volume de 400mm de chuva. Para ambos os municípios o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) decretou estado de calamidade pública.

Governo Federal anuncia R$ 2 milhões para ajudar as vítimas do temporal no litoral de SP; VÍDEO

Volume de chuva

Bertioga registrou 683 milímetros de chuva durante o temporal. O maior volume entre todas as cidades do litoral de SP. A média histórica na cidade em fevereiro é de 347 mm, segundo o Instituto Climatempo.

Em Guarujá, volume de chuva foi de aproximadamente 400 milímetros, o maior dos últimos 70 anos na cidade. A média prevista para todo o mês de fevereiro era de 234 mm.

Em Santos, o índice foi 173,2 mm. As rajadas de vento chegaram a 61,km/h e a maré atingiu 2,10m, o que gerou ressaca e interrompeu a travessia de balsas e navegação no Porto de Santos, o maior da América do Sul.

A Defesa Civil de São Vicente informou o acumulado de chuva foi de 173.2 mm. O município está em estado de atenção.

A Coordenadoria da Defesa Civil de Itanhaém informou, que o volume pluviométrico chegou a 110mm.

Praia Grande registou volume de 163 milímetros durante a tempestade.

A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil de Cubatão disse que o acumulado de chuva foi de 55mm.

Em Mongaguá o volume apurado foi de 132.8 mm.

Registro de árvores que caíram em Santos após tempestade que atingiu a região

Defesa Civil

Desabrigados

Aproximadamente190 pessoas ficaram desalojadas em Guarujá. Foram disponibilizados dois polos para abrigar os moradores.

Em Bertioga, a Defesa Civil informou que, até o momento, 18 pessoas estão desalojadas e foram abrigadas na Quadra da Escola José de Oliveira, no Rio da Praia.

Estradas afetadas

Estragos de pista da Mogi-Bertioga se estendem até o canteiro

Polícia Rodoviária/Divulgação

Um trecho do asfalto da rodovia Mogi-Bertioga (SP-098) cedeu e a estrada que dá acesso a Bertioga está interditada desde a madrugada deste domingo (19). De acordo com o DER, não há previsão de liberação.

A Estrada que dá acesso ao Morro Sorocotuba, em Guarujá, sofreu queda de barreira no sábado (18) e foi liberada parcialmente no domingo (19).

Leia também:

Temporal faz turistas trocarem praias por quartos de hotéis no litoral de SP: ‘estragou o carnaval’

Comerciante faz ‘carnaval’ na enchente e dança ‘Zona de Perigo’ em protesto contra alagamentos no litoral de SP; VÍDEO

Ocorrências

Em Bertioga, os moradores foram bastante afetados pelos alagamentos. Algumas pessoas usaram pequenos barcos para se movimentar pela cidade.

A travessia de barcas e balsas entre Santos/Guarujá e Bertioga/Guarujá foram interrompidas durante o temporal.

O Porto de Santos teve a navegação interrompida entre a tarde de sábado (18) e manhã de domingo (19).

Os morros de Santos permanecem em estado de atenção e as áreas de encostas são monitoradas. Foram registradas ocorrências de quedas de árvores na Vila Mathias, no Morro São Bento; no bairro Campo Grande; na Aparecida e na Zona Noroeste.

Em Guarujá, houve deslizamento de terra no Morro do Sorocotuba

Foi registrada, a queda de uma árvore em Itanhaém.

Alagamentos

A CET- Santos registrou pontos de alagamentos na Avenida Nossa Senhora de Fátima, nos dois sentidos, no domingo (19).

Em São Vicente foram registrados pontos de alagamento na Avenida Penedo, Avenida Augusto Severo, Avenida Manoel de Abreu, Avenida Castelo Branco, Rua Frei Gaspar próximo ao Tancredo Neves.

Houve pontos de alagamento na Vila Noel em Cubatão, mas não atingiram as residências. O município continua em estado de observação.

Em Guarujá, as principais bairros afetados foram Perequê, Pernambuco, Maré Mansa e Morrinhos.

Bertioga registrou alagamentos por toda a cidade, com estragos nos condomínios Morada da Praia e Acapulco.

Comdominio de luxo fica totalmente alagado após chuvas que atingiram a região da Baixada Santista

Acontecem em Bertioga

Doações

Bertioga está arrecadando roupas, alimentos não perecíveis, colchões e roupas de cama. Os pontos de coleta são no Fundo Social de Solidariedade, na Vila do Bem Boraceia e no Centro Comunitário da Vila do Bem Chácaras, na Casa da Cultura e na Pousada Clariô, no Indaiá.

O Fundo Social de Solidariedade (FSS) de Guarujá solicita doações de kits de higiene (pasta de dente, escovas, sabonetes, absorventes, desodorantes, pentes), roupas de cama (lençol, fronha, travesseiros e cobertores), colchões, fraldas, leite e toalhas de banho.

VÍDEOS: g1 em 1 Minuto Santos

Mata