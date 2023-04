Veja onde fazer a renovação e o desbloqueio do cartão COM Card em Porto Velho

Todos os serviços também são disponibilizados de forma on-line. São liberadas cerca de 100 senhas por dia. Estudante segurando o ComCard.

Divulgação/Prefeitura

Três pontos são disponibilizados para que os usuários do transporte coletivo de Porto Velho possam emitir a 1ª via do cartão Com Card, fazer a renovação ou o desbloqueio.

Para facilitar ainda mais, além dos pontos físicos, todos esses serviços, inclusive a recarga dos cartões, também são disponibilizados on-line.

As senhas são liberadas diariamente. Ao todo, 100 senhas são disponibilizadas em períodos de baixa demanda e 150 senhas em períodos de alta demanda.

A Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran) afirmou que as senhas só podem ser liberadas das 7h às 13h30, pois o atendimento deve iniciar e terminar dentro do horário do expediente do órgão público.

“Também é importante ressaltar que nesses locais, onde realizamos a emissão da 1° via, não fazemos a recarga dos cartões”, aponta Anderson Pereira, titular da Semtran.

Como fazer pela internet?

1° Via: o primeiro passo é fazer o cadastro. Basta clicar na opção “Recarga e Cadastro” que será disponibilizada uma página para inserir o e-mail pessoal. Depois, é só informar o CPF, criar a senha, salvar e completar as informações que serão solicitadas, tudo fácil e rápido.

Após o usuário fazer o login, basta clicar na opção “Faça seu pedido”, no menu principal, e escolher a opção “Primeira via do cartão”, conforme a sua condição.

Para recarregar o Com Card, basta acessar o site, clicar na opção “Recarga e Cadastro” e escolher entre as modalidades cidadão, vale-transporte, estudante, melhor idade e acessibilidade. A plataforma ainda disponibiliza informações sobre os valores das tarifas e itinerários dos ônibus, entre outras.

Acesse aqui.

Os pontos físicos para recarga do cartão são:

Associação Comercial de Rondônia (ACR), Av. Presidente Dutra, nº 2815 – Centro

Papelaria e Presentes, Av. Presidente Dutra, nº 4582, bairro Pedrinhas

Porto Velho Shopping (Loja Chiquinho Sorvetes)

Net Informática, Av. Jatuarana, 4245, bairro Nova Floresta, zona Sul

Digital Tech, Av. José Amador dos Reis, nº 3475, bairro Tancredo Neves, zona Leste

Vittorio Rienzo