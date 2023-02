Veja onde fazer doações na região de Ribeirão e Franca para vítimas das chuvas no litoral Norte de SP

Bases da Polícia Militar Rodoviária, unidades e escolas do Sesi e o Senai recebem roupas, alimentos, água e itens de higiene pessoal e de limpeza. Doação de cestas básicas pode ser feita na região de Ribeirão Preto

Moradores nas cidades das regiões de Ribeirão Preto, Franca e Barretos que quiserem ajudar as vítimas das chuvas no Litoral Norte de São Paulo podem fazer doações em qualquer base da Polícia Militar Rodoviária do estado.

Itens que podem ser doados:

Alimentos não perecíveis

Água mineral

Roupas e calçados limpos e em bom estado de uso

Cestas básicas

Cobertores

Segundo a Polícia Rodoviária, todos os materiais arrecadados serão enviados ao Fundo Social do Estado de São Paulo, que fará a distribuição dos itens nas cidades afetadas.

Pela internet, é possível contribuir acessando o site paraquemdoar.com.br (clique ao lado).

Unidades do Sesi e do Senai

Em todo o estado, as unidades do Sesi e as do Senai estão recebendo doações para as vítimas da tragédia. Itens de higiene pessoal e materiais de limpeza, além de roupas e alimentos, podem ser entregues pela população.

Todas as escolas do Sesi também podem ser procuradas a partir de quinta-feira (23), quando retornam as aulas (clique aqui para consultar os endereços das unidades de ensino) para a entrega de materiais.

Veja alguns endereços na região:

Ribeirão Preto

Sesi: Rua Dom Luís do Amaral Mousinho, 3.465, Castelo Branco

Senai: Rua Capitão Salomão, 1.813, Campos Elíseos

RibeirãoShopping: Avenida Coronel Fernando Ferreira Leite, 1.540, Setor das Artes

Shopping Santa Úrsula: Rua São José, 933, piso térreo

Franca

Sesi: Avenida Santa Cruz, 2.870, Jardim Centenário

Senai: Avenida Presidente Vargas, 2.500, Cidade Nova

Sertãozinho

Sesi: Rua José Rodrigues Godinho, 100, Conjunto Habitacional Maurílio Biagi

Senai: Avenida Fioravante Magro, 230, Conjunto Habitacional Dr. Walter Antônio de Pádua Becker

Barretos

Sesi: Via da Comitivas – Rua Dr. Roberto Cardoso Alves, 800, Los Angeles

