Veja onde se inscrever para o cursinho pré-Enem da Prefeitura de Porto Velho

As aulas são gratuitas. A prefeitura disponibilizou quatro pontos para as inscrições; confira.

Érico Andrade/g1

Interessados podem se inscrever no cursinho preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), até a próxima sexta-feira (17) . As aulas são gratuitas e acontecem em Porto Velho.

Segundo a Prefeitura de Porto Velho, para se inscrever é necessário ter concluído o ensino médio ou terminar ainda no ano letivo de 2023.

Onde se inscrever?

A prefeitura disponibilizou quatro pontos para as inscrições, são eles:

Escola Pedro Batalha – localizada na rua Alba, 5972, bairro Aponiã;

Escola Vôo da Juriti – na rua Antônio Braga Moreira, 2833, bairro JK I;

Biblioteca Viveiro das Letras – avenida Jatuarana, bairro Cohab;

Biblioteca Francisco Meirelles – rua Dom Pedro II, 826, Centro.

O cursinho

Ainda segundo a prefeitura, o “Projeto Superação” tem duas fases de ingresso. Sendo a primeira com início neste primeiro semestre e a continuação no segundo semestre.

O curso deve durar quatro meses a cada período, com aulas de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h. O início das aulas está previsto para o dia 1º de março e segue até 22 de junho. Já o segundo período deve começar dia 10 de julho e segue até 10 de novembro.

Durante as aulas serão trabalhadas as disciplinas de ciências da natureza, ciências humanas, linguagens, matemática e suas tecnologias e redação.

Enem 2023

O Enem 2023 será aplicado em 5 e 12 de novembro. As inscrições devem ser feitas na página do participante entre 8 e 19 de maio. Já os resultados do exame serão divulgados em 16 de janeiro de 2024.

Veja como ficou o cronograma para este ano:

Inscrições: 8 a 19 de maio

Provas: 5 e 12 de novembro

Divulgação do gabarito: 24 de novembro

Resultados: 16 de janeiro de 2024

