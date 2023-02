veja-os-100-cargos-que-mais-criaram-e-fecharam-vagas-com-carteira-assinada-em-2022

Faxineiro foi a função que mais teve vagas criadas, enquanto operador de telemarketing foi o que mais teve postos fechados. Faxina

O Brasil criou 2.037.982 postos com carteira assinada em 2022, segundo dados do Caged divulgados nesta semana pelo Ministério do Trabalho.

Levantamento do g1, com base nos dados do Caged, mostra os 100 cargos que mais tiveram vagas criadas e os que mais perderam postos formais no ano passado.

Veja abaixo as listas completas de:

cargos que mais abriram vagas

cargos que mais fecharam vagas

atividades que mais abriram empregos formais

atividades que mais fecharam empregos formais

Faxineiro foi a função que mais teve vagas criadas, enquanto operador de telemarketing ativo e receptivo foi o que mais teve postos fechados em 2022.

No caso do faxineiro, esse cargo tem sido o que mais abre vagas nos últimos anos, tendência que se manteve em 2022.

Chama a atenção o fato de operador de telemarketing estar no topo do fechamento de vagas, pois trata-se de uma das ocupações que mais criaram vagas em anos anteriores, contratando principalmente jovens em primeiro emprego.

O setor de telemarketing tem cinco ocupações no ranking do saldo negativo de vagas – além de operador de telemarketing ativo e receptivo, estão na lista operador de telemarketing técnico, monitor de teleatendimento, supervisor de telemarketing e atendimento e operador de telemarketing ativo.

Todos os setores da economia tiveram saldo positivo de vagas, com destaque para serviços e comércio.

Veja no gráfico abaixo:

Atividades que mais abriram e fecharam vagas

As subclasses de atividades que mais abriram e fecharam vagas em 2022 foram, respectivamente, construção de edifícios e atividades de teleatendimento. Veja abaixo os números de vagas abertas e fechadas por setores, segundo levantamento da LCA Consultores.

Ranking das 10 subclasses de atividades que mais geraram vagas formais em 2022

Construção de edifícios: 76.475

Restaurantes e similares: 67.220

Serviços combinados de escritório e apoio administrativo: 54.517

Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional: 48.610

Atividades de associações de defesa de direitos sociais: 40.499

Limpeza em prédios e em domicílios: 38.316

Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares: 37.127

Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros: 35.735

Serviços de engenharia: 35.371

Locação de mão de obra temporária: 31.867

Ranking das 10 subclasses de atividades que mais perderam empregos formais em 2022

Atividades de teleatendimento: -35.583

Comércio varejista especializado de eletrodoméstivos e equipamentos de áudio e vídeo: -7.561

Manutenção de estações e redes de telecomunicações: -6.751

Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas franças (duty free): -6.556

Montagem de estruturas metálicas: -5.816

Confecção de roupas íntimas: -4.772

Fabricação de móveis com predominância de madeira: -3.523

Fabricação de fogões, refrigeradores e máquinas de lavar e secar para uso doméstico, peças e acessórios: -3.291

Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico: -3.198

Fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção, exceto azulejos e pisos: -3.153

