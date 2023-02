Consumir água, sucos naturais e isotônicos ajudam a repor a água e evitam a desidratação. Veja os cuidados necessários para evitar a desidratação no carnaval.

Já pensou passar o carnaval com dores de cabeça e cansaço? Esses são sintomas de desidratação, que além de fazerem mal para a saúde, podem atrapalhar a folia. Às vésperas do carnaval, o g1 conversou com um médico, que explicou o que causa a desidratação e deu dicas para os foliões curtirem a festa e continuarem hidratados.

Segundo o médico nutrólogo Vinicius Sobreiro, as bebidas alcoólicas são desidratantes por removerem a água do corpo, por isso, se ingeridas em grandes quantidades, elas podem agravar para um quadro de desidratação e outros problemas, como ressaca e dependência.

“Se você planeja beber álcool durante o carnaval, é importante beber muita água também e intercalar a ingestão de bebidas alcoólicas com água. Ideal seria que a cada duas latinhas de cerveja, fosse ingerida pelo menos uma garrafinha de água”, explicou.

“Além disso, evite bebidas açucaradas e alcoólicas excessivas, que podem aumentar o risco de desidratação. Lembre de se reidratar regularmente e escolher bebidas com teor de álcool moderado e repositores energéticos durante a folia”, indicou.

Sucos podem ajudar a hidratar durante a folia.

Além da água, existem outras opções de bebidas que auxiliam a repor a água do corpo. Sobreiro explica que entre as melhores bebidas sempre estão água, sucos naturais e isotônicos.

“A água é a melhor opção para reidratar o corpo, pois é naturalmente livre de açúcares e calorias. Beba água frequentemente ao longo do dia, mas tem também sucos naturais. Os sucos de frutas, como laranja e melancia, são ricos em água e podem ajudar a reidratar o corpo, além de fornecer vitaminas e minerais”, afirmou.

“Além dessa opções, há também os isotônicos, que são formulados para ajudar a reidratar o corpo durante o exercício físico intenso, pois contêm sais e minerais que ajudam a repor os eletrólitos perdidos pelo suor. No entanto, é importante verificar os ingredientes e a quantidade de açúcar e calorias dessas bebidas”, alertou o médico.

Médico nutrólogo Vinicius Sobreiro.

Riscos da desidratação

Além de trazer desconforto, Sobreiro alerta que a desidratação também pode levar a graves problemas de saúde.

“A desidratação pode afetar o funcionamento do coração, dos rins e do sistema nervoso, além de causar dores de cabeça, fadiga e desmaio. Pode afetar a concentração e a memória, especialmente em crianças e idosos. Pode também causar problemas com o desempenho físico, tornando mais difícil realizar atividades físicas e esportivas e levar a problemas de saúde mental, como irritabilidade, ansiedade e depressão”, apontou.

O médico recomenda que o folião curta a festa, mas sempre com atenção, para que o carnaval não cause danos à saúde.

“Alimente-se bem, coma alimentos antes de beber, pois isso pode ajudar a absorver o álcool de forma mais lenta. Evite misturar tipos de bebidas alcoólicas, pois pode aumentar o risco de problemas de saúde”, afirmou.

O calor e o sol intenso, típico do verão, também são fatores que pode influenciar para um quadro de desidratação, por isso até quem não consome bebidas alcoólicas precisa redobrar os cuidados.

“Evite muita exposição ao sol! Fique na sombra ou use roupas e acessórios que protejam sua pele do sol para evitar desidratação por suor”, indicou.

Banho de mangueira faz parte do Bloco dos ‘Moiados’ em Nazaré Paulista

Sintomas de desidratação

A desidratação apresenta níveis que variam entre os sintomas mais leves, que são tratados com reposição de líquidos, até o que necessita de cuidados médicos, com intervenção imediata.

“Existem vários níveis de desidratação, desde a desidratação leve até a desidratação grave. A desidratação leve é geralmente tratada com a ingestão adicional de água e líquidos, enquanto a desidratação grave pode exigir tratamento médico imediato ou até mesmo internação nos casos mais sérios. É importante reconhecer os sinais de desidratação e tomar medidas para preveni-la antes que ela se torne grave” declarou.

O especialista explica que os principais sintomas que podem ser ocasionados pela desidratação são:

Dor de cabeça;

Sede excessiva;

Boca seca;

Cansaço;

Urina escura e concentrada

Pele, olhos, boca ou nariz secos;

Vômitos;

Tontura.

Hábito para a vida

Para além do carnaval, a desidratação segue sendo um problema sério, por isso o médico indica que as dicas sejam seguidas ao longo do ano e em outras comemorações. Para quem tem dificuldade em beber água, ele dá algumas orientações para tornar o hábito de beber água mais fácil.

“Ter sempre uma garrafa perto que você possa visualizar e utilizar, hoje em dia há aplicativos com lembretes ou até mesmo despertador, para lembrar de beber água. A ciência sugere que, em média, pode levar de 21 a 66 dias para incorporar uma nova ação na rotina e transformá-la em um hábito automático”, disse.

