O Globo Rural deste domingo relembra como os criadores do Nordeste têm investido para aumentar a qualidade da carne de bode, que ficou mais suave. Veja os destaques do Globo Rural deste domingo (29/01/2023)

O Globo Rural deste domingo (29) relembra como os criadores do Nordeste têm investido para aumentar a qualidade da carne de bode, que ficou mais suave.

Tem ainda as mulheres da periferia de SP que transformam lixão em horta urbana, o produtor de bananas que começou vendendo de porta em porta e hoje tem 350 mil bananeiras e mais!

O programa deste domingo começa 8h. Não perca!

VÍDEOS: mais assistidos do Globo Rural

Ufficio Stampa