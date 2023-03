Veja os impactos da interrupção da coleta de lixo na Grande Aracaju

Segundo a prefeitura, 650 toneladas de resíduos da limpeza urbana são recolhidos diariamente e estão sem destinação. Moradores da Grande Aracaju começaram a sentir os impactos da interdição do aterro sanitário em Rosário do Catete, ainda na noite dessa segunda-feira (27). Na manhã desta terça (28), em vários Bairros da capital, o lixo começou a ser acumulado em calçadas, esquinas e caixas coletoras.

A decisão do desembargador do TJSE, Ricardo Múcio, que provocou a interdição, foi tomada no dia 23 de março, mas foi cumprida nessa segunda-feira (27). Desde maio de 2022, o aterro estava funcionando sob liminar, depois que um parecer técnico da Adema apontou problemas que geram graves danos ao meio ambiente e à saúde da população.

Segundo a prefeitura de Aracaju, 650 toneladas de resíduos da limpeza urbana são recolhidas diariamente. A gestão informou que aguarda da Adema orientações para a destinação. A coleta permanece suspensa na capital e em outros municípios.

Veja os impactos:

Lixo acumulado na Rua Recife, Bairro José Conrado de Araújo, em Aracaju (SE)

Leonardo Barreto/ g1 SE

Cesta de lixo no Bairro Luzia, em Aracaju (SE)

Ana Cristina Santana

Lixo em Rua no Conjunto Médice, em Aracaju (SE)

Ayrton Feitosa

Lixo em rua no Conjunto Eduardo Gomes, em São Cristóvão (SE)

Ítalo Helmo

Lixo na Rua Erondina Lopes neste dia 28 de março

Janaína Rezende/TV Sergipe

A Rua Erondina Lopes, próxima ao Terminal da Maracaju, no Bairro Cidade Nova, e pontos do Centro de Aracaju, são alguns locais que registram lixo começo desta terça-feira (28). No Bairro Getúlio Vargas, também é possível flagrar sacos nas calçadas das residências.

Aterro sanitário interditado no município de Rosário do Catete (SE)

Anna Fontes/TV Sergipe

Entenda

Desde maio de 2022, o aterro estava funcionando sob liminar, depois que um parecer técnico da Adema apontou problemas que geram graves danos ao meio ambiente e à saúde da população.

O Relatório de Análise Ambiental da Adema aponta o descumprimento de condicionantes da licença que havia sido concedida, entre elas: a recepção de resíduos de construção civil; recebimento de resíduos sólidos por meio de empresas de transporte sem o devido licenciamento, e ainda a poluição do lençol freático.

A empresa que administra o aterro informou que vem tentando a renovação da Licença de Operação (LO) desde dezembro de 2020, sempre à disposição do órgão ambiental para as avaliações necessárias à emissão das certificações e licenças. Informou ainda que adota os mais rigorosos padrões de controle com a preservação do meio ambiente e destinação correta dos resíduos.

