Veja os perfis dos deputados federais da região de Campinas que tomam posse nesta quarta-feira

Carlos Sampaio, Jonas Donizette, Bruno Ganem e Paulo Freire da Costa assumem cadeira no Congresso Federal para mandato até 2026. Em entrevistas, três deles elencaram prioridades. Políticos da região de Campinas (SP) eleitos deputados federais (da esq. para dir): Paulo Freire da Costa (PL), Bruno Ganem (Podemos), Carlos Sampaio (PSDB) e Jonas Donizette (PSB

Os quatro deputados federais da região de Campinas (SP) eleitos no pleito de outubro de 2022 tomam posse nesta quarta-feira (1º) para a legislatura de 2023 até 2026. Veja, abaixo, o perfil de cada um e o que disseram sobre as prioridades para atuação em Brasília (DF).

Três deles são de Campinas e um de Indaiatuba. Paulo Freire da Costa e Carlos Sampaio foram reeleitos em 2022, enquanto que Jonas Donizette, ex-prefeito de Campinas, voltou a conquistar uma vaga no Legislativo. Estreante da região, Bruno Ganem era deputado estadual até 2022.

Votos de cada deputado

Paulo Freire da Costa (PL) -161.675 votos (0,68%): Campinas

Bruno Ganem (Podemos) 141.595 votos (0,60%): Indaiatuba

Carlos Sampaio (PSDB) 98.102 votos (0,41%): Campinas

Jonas Donizette (PSB) 84.044 votos (0,35%): Campinas

Jonas Donizette (PSB)

O ex-prefeito de Campinas Jonas Donizette

Jonas foi prefeito de Campinas entre 2013 e 2020. Antes, já havia atuado como deputado federal, mas por curto período. Eleito em 2010, ocupou a cadeira no Congresso a partir de 2011 e renunciou ao final de 2012 para assumir a prefeitura.

Natural de Monte Belo (MG), Jonas se mudou para Campinas em 1969, quando tinha 3 anos. O político foi deputado estadual por dois mandatos e, antes, vereador por três vezes. Jonas chegou a iniciar os estudos de jornalismo na PUC-Campinas, mas não se formou.

Em entrevista à EPTV quando foi eleito, o ex-prefeito revelou preocupação com as cirurgias represadas por conta da pandemia e prometeu atuar para que os governos federal e estadual realizem mutirões.

“Nesse momento que nós estamos vivendo, pós-pandemia, muita gente ficou com cirurgias eletivas represadas. Eu quero fazer um trabalho junto ao Ministério da Saúde como deputado federal, somar esforços com a Frente Parlamentar pela Saúde para a gente fazer um grande mutirão no Brasil”, antecipou.

“Campinas, várias cidades, estão com essas cirurgias acumuladas, gente esperando há muito tempo. Essa vai ser minha prioridade número um, e também uma outra coisa importante, também relativo à pandemia, a parte da educação. O Brasil precisa, na área da educação também, um programa de recuperação da educação básica por causa do período de pandemia que afetou principalmente as crianças das famílias mais pobres”, concluiu.

Carlos Sampaio (PSDB)

Carlos Sampaio (PSDB), deputado federal por Campinas

Tradicional político campineiro, Carlos Sampaio foi eleito deputado federal pela sexta vez consecutiva. Antes, ocupou cadeira na Assembleia Legislativa do Estado (Alesp) por uma legislatura e também foi vereador no início da carreira.

Carlão Sampaio tentou ser prefeito de Campinas em duas eleições. Na primeira, em 2000, foi derrotado no segundo turno por Antônio da Costa Santos, o Toninho do PT. Quatro anos depois, também chegou ao segundo turno, mas acabou vencido por Hélio de Oliveira Santos.

Formado em direito pela PUC-Campinas, Carlão tem 59 anos e disse que pretende atuar em conjunto com prefeitos e vereadores da região para buscar recursos aos municípios do entorno de Campinas.

“Afinal de contas foram quase 100 mil votos de confiança e pela sexta vez para representar o meu estado de São Paulo e, particularmente, a Região Metropolitana de Campinas. Tenho muita honra em representar essa população e estar trazendo recursos, que é um dos papéis do deputado, trazer recursos para Campinas e região”, disse à EPTV.

“O meu papel a partir de agora é estar ouvindo, conversando com prefeitos e vereadores, sabendo quais são as demandas da nossa região para poder bem representá-los lá em Brasília. Como disse, trazendo recursos, fazendo com que o governo estadual e o governo federal voltem seus olhos para a RMC”, completou.

Bruno Ganem (Podemos)

Bruno Ganem (Podemos) foi eleito deputado federal pela primeira vez

Estreante em Brasília, Ganem foi vereador de Indaiatuba por dois mandatos (2009 a 2016). Depois, venceu as eleições para deputado estadual em 2018. Ocupou a cadeira na Alesp até o ano passado.

O deputado federal também tentou ser prefeito nas eleições de 2020, mas foi derrotado pelo atual chefe do Poder Executivo, Nilson Gaspar, que acabou reeleito.

Ganem cursou engenharia de produção na Universidade de São Paulo (USP) e tem 36 anos. À EPTV, afirmou que atua em defesa da causa animal e do direito de pessoas com Síndrome do Espectro Autista.

“No caso da região, é claro que a gente busca recursos também para as prefeituras, mas a gente trabalha muito com o terceiro setor. E, claro, o trabalho de legislação, no caso da causa animal, de leis mais rígidas contra a violência aos animais, investir também na questão da castração. No autismo a gente defende bastante os centros de referência e profissionais que possam dar um suporte para alunos. Profissionais qualificados nas escolas”.

Paulo Freire Costa (PL)

Deputado Paulo Freire Costa

Natural da capital do estado, o deputado é líder da Assembleia de Deus em Campinas (SP) desde 1995 e tem 67 anos. A primeira atuação dele na Assembleia de Deus foi na juventude do Ministério do Belém em São Paulo, no bairro Belenzinho.

Costa foi eleito deputado federal pela primeira vez em 2011. Desde então, cumpriu três mandatos consecutivos no Congresso Federal e toma posse nesta quarta-feira pela quarta vez. Costa foi procurado pela EPTV para dar entrevista em outubro do ano passado, mas se recusou.

Plenário da Câmara dos Deputados, em Brasília

