Veja programação: celebrações da Semana Santa começam neste domingo na Basílica de Aparecida

Solenidades no Santuário Nacional vão até o próximo domingo (9). Semana Santa no Santuário Nacional

Thiago Leon/Santuário Nacional

As celebrações da Semana Santa começam neste domingo (2) e vão até o próximo dia 9. Na Basílica de Aparecida, o Domingo de Ramos neste domingo abre as solenidades. A principal celebração do dia ocorre às 8h, com a benção e a Procissão de Ramos partindo do Memorial dos Construtores (nave Norte), em direção ao Altar Central da Basílica.

Ainda neste domingo (2) haverá missas às 5h30, 10h, 12h, 14h, 16h e 18h. Todas celebrações contarão com a benção dos ramos.

Na quinta-feira (6), quando termina a quaresma, tem início o Tríduo Pascal. A missa das 20h, com o tradicional rito do Lava-pés, celebra a última Ceia de Jesus. No período da manhã, às 9h, ocorre a Missa do Crisma.

Na sexta-feira (7), dia da Paixão do Senhor, haverá a Meditação da Via-Sacra, às 9h, ao redor do Altar Central. Às 12h, é celebrado o Sermão das Sete Palavras. Às 15h, será feita a celebração da Paixão do Senhor Morto, com procissão do Senhor Morto, às 18h.

No sábado (8), a Solene Vigília Pascal, principal celebração do ano, está marcada para as 20h. A solenidade é dividida em quatro momentos: Bênção do Fogo Novo, Liturgia da Palavra, Liturgia Batismal e Liturgia Eucarística.

No domingo de Páscoa (9), a Procissão da Ressurreição ocorre às 6h30, na Basílica. Na sequência, às 8h, é celebrada a principal missa do dia. Também haverá missas às 5h30, 10h, 12h, 14h, 16h, 18h.

O Santuário Nacional realizará ainda a apresentação do Auto da Paixão em três datas: 4, 5 e 7 de abril, sempre às 19h30, no Centro de Eventos Padre Vítor Coelho de Almeida. O evento será gratuito, com entrada solidária de 1kg de alimento não perecível, exceto sal e açúcar.

A Semana Santa é o principal período litúrgico para os católicos. A semana relembra a vida de Cristo.

Veja mais sobre o Vale do Paraíba e região bragantina

pappa2200