Veja programação de todos os polos do carnaval de Natal nesta segunda-feira (20)

Festas vão acontecer nos polos de Ponta Negra, Petrópolis, Centro Histórico, Nazaré, Redinha, Nossa Senhora da Apresentação, Rocas, Praia do Meio e Ribeira. Ricardo Chaves é uma das atrações do Carnaval de Natal, nesta segunda-feira (20)

Elias Medeiros

O baiano Ricardo Chaves é uma das principais atrações do carnaval de Natal nesta segunda-feira (20), segundo divulgou a prefeitura da capital. O cantor vai fechar a noite do polo Ponta Negra apresentando seus sucessos ao público.

Já a banda potiguar Grafith se apresentará em dois polos da capital potiguar. Às 20h, no palco Nazaré, na Zona Oeste da cidade, e à meia-noite no palco Buiú, na Redinha, Zona Norte da capital.

Já no largo do Atheneu, uma das principais atrações é a Luisa e Os Alquimistas.

A segunda-feira (20) de folia ainda contará com shows de Ivando Monte, Luizinho Nobre, Dusouto e muitas outras atrações nos palcos da cidade.

Veja página especial do carnaval no Rio Grande do Norte

Confira a programação completa desta segunda (20)

Polo Petrópolis – Largo do Atheneu

17h30 – Fobica Kids (Praça das Flores)

19h30 – Frevo do Xico

20h – Fobica do Jubila

22h – Luisa e Os Alquimistas

Polo Ponta Negra – Palco Praça do Gringos

18h30 – Ivando Monte

20h30 – Luizinho Nobre

22h30 – Ricardo Chaves

Polo Centro Histórico – Palco Praça Sete de Setembro

17h – Dusouto

18h30 – CarnaRap – APNS Del, Cafuso da Baixada, Pretta Soul, Luaz

21h30 – Felipe Cordeiro e Orquestra Greiosa

Polo Centro Histórico – Palco Espaço Cultural Ruy Pereira

17h30 – Choro do Caçuá

19h30 – Papel Gomes

Polo Centro Histórico – Palco Beco da Lama

17h30 – Juliana G

19h – Bob Marlon

21h – Sami Tarik

Polo Oeste – Palco Nazaré

16h – Placillio Diniz

18h – Tonny Farra

20h – Banda Grafith

22h – Pagode do Coxa

Polo Redinha – Palco Buiú

20h – Banda Lavine

22h – JN Explode

0h – Banda Grafith

Polo Redinha – Palco Praça do Cruzeiro

19h – Orquestra de Frevo do Agreste

21h – Nara Costa

23h – Pablo Jones

Palco Nossa Senhora da Apresentação

18h – Banda Feras

20h – Felipe Chegado

22h – Gabriel de Pádua

Polo Rocas

19h – Edyr Vaqueiro

20h30 – Batuque de Um Povo

22h30 – Batukedô

Circuito Praia – Praia do Forte/Praia do Meio

16h30 – Banda Dubê

Vito Califano