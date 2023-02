Veja programação de todos os polos do carnaval de Natal nesta terça-feira (21)

Folia na capital potiguar tem Monobloco em Ponta Negra, Alobened e Marília Marques em Petrópolis, e Aduílio Mendes na Redinha. Aduílio Mendes fez show no domingo (16), no São João 2019 de Campina Grande

Emanuel Tadeu/Medow

A terça-feira (21) de carnaval tem atrações para todos os gostos em Natal. O Polo Ponta Negra tem o grupo Monobloco na noite de encerramento, às 23h. Rosa de Pedra, Dusouto e Pedro Luccas também sobem ao palco a partir das 18h30.

O Largo do Atheneu tem o frevo de Marília Marques, ex-Banda Pinguim, no Muitos Carnavais. O bloco contará ainda com Alobened, ex-Banda Mel, na concentração, na Praça das Flores.

Veja página especial do carnaval no Rio Grande do Norte

Na Redinha, no Palco Buiú, tem o forró de Aduílio Mendes a partir das 19h. Pedro e Erick e Douglas Pegador se apresentam na sequência.

Dodora Cardoso canta no Palco Espaço Cultural Ruy Pereira, e o grupo Pagode do Coxa anima o Polo Rocas.

Confira a programação desta terça-feira (21):

Polo Petrópolis – Largo do Atheneu

16h – Alobened (Praça das Flores)

17h – Jaina Elne

19h30 – Khrystal

21h30 – Marília Marques

Polo Ponta Negra – Palco Praça do Gringos

18h30 – Rosa de Pedra

20h – Dusouto

21h30 – Pedro Luccas

23h – Monobloco

Polo Centro Histórico – Palco Praça Sete de Setembro

17h – Orquestra de Frevo Esquenta Mulher – Maestro Luiz Carlos (Galo dos Perturbados)

19h30 – Jaina Elne

21h30 – Larissa Costa

Polo Centro Histórico – Palco Espaço Cultural Ruy Pereira

17h30 – Clara Menezes

19h30 – Dodora Cardoso

Polo Centro Histórico – Palco Beco da Lama

17h – Máquinas no Ar

18h30 – Banda Legacy

20h – Esso

21h30 – Neguedmundo

Polo Redinha – Palco Buiú

19h – Aduílio Mendes

22h – Pedro e Erick

0h – Douglas Pegador

Polo Redinha – Palco Praça do Cruzeiro

19h – Orquestra de Frevo do Véi Tunga

21h – Canguleiros

23h – Dom Cardoso e Seus Metais

Palco Nossa Senhora da Apresentação

18h – Jeff Costa

20h – Lucas Lemos

22h – Ferro na Boneca

Polo Rocas

19h – Guilherme Ferri

20h30 – Frevo do Xico (Bloco Carcará)

22h30 – Pagode do Coxa

valipomponi