Veja programação de todos os polos do carnaval de Natal neste domingo (19)

Sergyinho Pimenta, Johnny Hooker e Ferro na Boneca são algumas das atrações do quarto dia de festa na capital potiguar. Circuito Praia do Meio tem pranchão com Alobened e Lucas Pavani. Sergynho Pimenta faz shows no carnaval de Natal

O cantor baiano Sergyinho, ex-vocalista da banda Pimenta Nativa, faz duas apresentações neste domingo (19) de carnaval em Natal. Ele tem shows nos polos Nazaré e Ponta Negra, às 18h e 23h, respectivamente.

O domingo também é marcado pelo Baile das Kengas, no Palco Praça Sete de Setembro, na Cidade Alta. A principal atração é o cantor Johnny Hooker, às 20h30.

As bandas Soanata e Ferro na Boneca comandam o Palco Buiú na Redinha, a partir das 20h, e tem Ribeira Boêmia no Polo Rocas.

Também está confirmada a estreia do Circuito Praia do Meio/Praia do Forte, com os cantores Alobened e Lucas Pavani no pranchão.

Confira a programação deste domingo (19):

Polo Petrópolis – Largo do Atheneu

Domingo (19)

19h – Priscilla Freire

21h – Isaque Galvão

22h30 – Rodolfo Amaral

Polo Ponta Negra – Palco Praça do Gringos

Domingo (19)

18h15 – Orquestra Greiosa

19h45 – Banda Attoxxa

21h – Khrystal

23h – Sergyinho Pimenta

Polo Centro Histórico – Palco Praça Sete de Setembro

Domingo (19)

16h30 – Ju Santos

18h – DJ La Promo (Desfile das Kengas)

20h30 – Johnny Hooker

Polo Centro Histórico – Palco Espaço Cultural Ruy Pereira

Domingo (19)

17h30 – Cida Lobo

19h30 – Skarimbó

Polo Centro Histórico – Palco Beco da Lama

Domingo (19)

17h – Pajux – Acorda Clubber

19h – Ucria

Polo Oeste – Palco Nazaré

Domingo (19)

16h – Bira Santos

18h – Sergynho Pimenta

20h – Banda Nagibe

22h – Edyr Vaqueiro

Polo Redinha – Palco Buiú

Domingo (19)

20h – Banda Soanata

22h – Jarbas do Acordeon

0h – Ferro na Boneca

Polo Redinha – Palco Praça do Cruzeiro

Domingo (19)

19h – Orquestra de Frevo Tropicana

21h – Clube do Samba

23h – Kanelinha

Palco Nossa Senhora da Apresentação

Domingo (19)

18h – Fabinho Fernandes

20h – Perfume de Gardênia

22h – Banda Nagibe

Polo Rocas

Domingo (19)

19h – Guga Playboy

20h30 – Ribeira Boêmia

22h30 – Soanata

Circuito Praia – Praia do Forte/Praia do Meio

Domingo (19)

14h30 – Milionários convida Alobened

16h – Lucas Pavani

