Veja programação de todos os polos do carnaval de Natal neste sábado (18)

Folia tem Geraldo Azevedo em Ponta Negra, Academia da Berlinda em Petrópolis e Tonny Farra na Redinha. Destaque também para primeiro dia do Polo Nazaré. O sábado de carnaval tem diversão garantida em todas as regiões de Natal. O cantor Geraldo Azevedo faz o show principal em Ponta Negra, às 22h30. Tem também Academia da Berlinda no Largo do Atheneu, no mesmo horário.

O primeiro dia do Nazaré Folia, próximo à Rodoviária de Natal, tem Circuito Musical, Douglas Pegador e Luizinho Nobre.

Geraldo Azevedo é principal atração do Polo Ponta Negra neste sábado (18)

Foto: Bahia Tursa

No Centro Histórico, destaque para o bloco Transfolia, com apresentações de Potyguara Bardo e Almério, a partir das 20h30. Valéria Oliveira leva o seu samba para o Polo Rocas, às 22h30.

Na Redinha, Tonny Farra se apresenta no Palco Buiú. Também tem atrações no Palco Nossa Senhora da Apresentação e na Praça do Cruzeiro.

Confira a programação:

Polo Petrópolis – Largo do Atheneu

Sábado (18)

19h30 – Banda do Submarino Amarelo

21h – Yrahn Barreto

22h30 – Academia da Berlinda

Polo Ponta Negra – Palco Praça do Gringos

Sábado (18)

19h – Yrahn Barreto

20h30 – Samara Alves

22h30 – Geraldo Azevedo

Polo Centro Histórico – Palco Praça Sete de Setembro

Sábado (18)

18h – Bloco Transfolia – Vic Kabulosa

19h – Ale Du Black

19h30 – Bixarte

20h30 – Potyguara Bardo

22h – Almério e Banda

Polo Centro Histórico – Palco Espaço Cultural Ruy Pereira

Sábado (18)

17h30 – Banda Soanata

19h30 – Deusa do Forró

Polo Centro Histórico – Palco Beco da Lama

Sábado (18)

17h – JXVXNS

19h – Psychoticapes

20h – TV Kills, Vagalumes do Mar, Besta Fera, Golpe Fatal e Chancho

Polo Oeste – Palco Nazaré

Sábado (18)

14h30 – Milionários convida Alobened

16h30 – Circuito Musical

18h – Douglas Pegador

20h – Gabriel de Pádua

21h – Luizinho Nobre

Polo Redinha – Palco Buiú

Sábado (18)

21h – Chica Baiana

0h – Tonny Farra

Polo Redinha – Palco Praça do Cruzeiro

Sábado (18)

19h – Orquestra do Leozinho

21h – Cida Lobo

23h – Regional Choro da Terra

Polo Redinha – Palco Nossa Senhora da Apresentação

Sábado (18)

18h – Karuzo

20h – Chica Baiana

22h – Rafinha Rapaziada

Polo Rocas

Sábado (18)

19h – Forró dos 3

20h30 – Andiara Freitas

22h30 – Valéria Oliveira

