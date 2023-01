Foram aplicadas 270 mil multas na cidade no ano passado, aumento de 3,17% em comparação a 2021. Veja quais são as principais infrações no trânsito de São José dos Campos.

Antônio Basílio/Prefeitura de São José dos Campos

São José dos Campos registrou 270,3 mil multas de trânsito em 2022. O levantamento divulgado pela Secretaria de Mobilidade Urbana mostra que foram aplicadas, em média, 740 multas por dia.

O aumento foi de 3,17% referente ao ano de 2021, quando foram aplicadas 262 mil multas. Veja abaixo as principais infrações e as vias com mais multas em 2022:

Infrações mais cometidas

Transitar em velocidade superior à máxima permitida – 126.995

Estacionar em desacordo com a regulamentação – 39.660

Estacionar em local/horário proibido – 20.565

Avançar sinal vermelho do semáforo – 12.076

Demais infrações de trânsito – 71.058

