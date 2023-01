Veja quem são os suplentes de deputados estaduais do RS nomeados secretários por Leite

Cinco suplentes tomam posse na Assembleia Legislativa entre esta terça e quarta-feira. Alterações são nas bancadas de MDB, PP e PDT. Sessão solene de posse na Assembleia Legislativa do RS, em Porto Alegre

A Assembleia Legislativa deu posse, nesta terça-feira (31), aos 55 deputados estaduais desta legislatura. No entanto, cinco deles foram nomeados secretários do governo de Eduardo Leite (PSDB), dando lugar a suplentes. As alterações ocorrem nas bancadas de MDB, PP e PDT.

Os cinco deputados que irão substituir os secretários devem tomar posse em entre esta terça e quarta-feira (1º). Veja quem são eles.

MDB: Juvir Costella ➜ Rafael Braga Librelotto

Eleito com 66.971 votos, Juvir Costella foi convidado para retornar à Secretaria de Logística e Transportes. Rafael Braga Librelotto foi o suplente mais votado do partido, recebendo 33.930 votos.

Librelotto já foi vereador em Cruz Alta e é casado com a prefeita do município, Paula Rubin Facco Librelotto.

Juvir Costella e Rafael Braga Librelotto

MDB: Beto Fantinel ➜ Carlos Búrigo

O MDB também cedeu Beto Fantinel ao governo, para a Secretaria de Assistência Social. O deputado foi eleito com 49.771 votos e dará lugar a Carlos Búrigo, que recebeu 33.611 votos.

Búrigo foi prefeito de São José dos Ausentes, secretário do governo José Ivo Sartori e deputado estadual na legislatura anterior.

Beto Fantinel e Carlos Búrigo

PP: Ernani Polo ➜ Issur Koch

O ex-presidente da Assembleia e ex-secretário da Agricultura agora é secretário de Desenvolvimento Econômico. Polo recebeu 67.515 votos. Seu substituto é Issur Koch, que era deputado e não foi reeleito, após conquistar 27.977 votos.

Koch foi vereador por dois mandatos em Novo Hamburgo.

Ernani Polo e Issur Koch

PDT: Gilmar Sossella ➜ Airton Artus

Outro ex-presidente da Assembleia a assumir uma secretaria foi Gilmar Sossella, titular da pasta do Trabalho. O trabalhista recebeu 24.946 votos e será substituído por Airton Artus, suplente com 24.319 votos.

Artus foi prefeito de Venâncio Aires por dois mandatos.

Gilmar Sossela e Airton Artus

Podemos: Ronaldo Santini ➜ Airton Lima

Ex-secretário do Turismo e ex-deputado federal, Santini foi destacado para a Secretaria de Desenvolvimento Rural. O político conquistou 28.294 votosnas últimas eleições. Ele será substituído por Airton Lima, que era deputado e não foi reeleito, após receber 27.116 votos.

Airton Lima foi eleito deputado estadual pela primeira vez em 2018.

Ronaldo Santini e Airton Lima

