Veja receita de filé de tilápia ensopado no leite de coco

Receita foi exibida no programa Inter TV Rural deste domingo (26). Filé de tilápia ensopado no leite de coco

Nesse período em que as barragens e açudes começam a encher, os peixes também aparecem em grande quantidade, principalmente no interior do Rio Grande do Norte. A tilápia é um dos mais consumidos. Saborosa, ela pode ser preparada de diversas maneiras.

O Inter TV Rural deste domingo (26) apresentou uma receita que pode ser uma opção já pensando na Semana Santa: um filé de tilápia ensopado no leite de coco.

Ingredientes

800 g de filé de tilápia

1 cebola roxa de tamanho médio cortada em cubos

1 pimentão verde pequeno sem sementes, cortado em pedaços pequenos

2 pimentas-de-cheiro grandes sem sementes cortadas em pedaços pequenos

1 tomate maduro grande se sementes, cortado em pedaços pequenos

2 dentes de alho grandes triturados

300 ml ou 1 copo e ½ de leite de coco

100 ml ou ½ copo de água

Cheiro verde, sal, pimenta-do-reino ou dedo de moça, colorau ou páprica, limão e azeite a gosto

Modo de preparo

A gente começa esse prato separando e preparando os filés. Para essa receita nós optamos por reduzir o tamanho dos filés cortando em dois ou três pedaços. Para temperar usamos um pouco de azeite, sal, pimenta do reino e um pouco de limão. Vamos realizar esse processo em todos os pedaços do peixe.

Reservamos os peixes por cerca de 5 minutos, só para pegar um pouco do sabor dos temperos.

Vamos separar uma frigideira, de preferência antiaderente, para selar o peixe. Colocamos um fio de azeite, ligamos o fogo e quando estiver bem quente, vamos colocar os filés para selar. Quando um lado estiver dourado, já podemos virar o peixe. A selagem é rápida e deve ser feita dos dois lados.

Quando o processo for feito com todo peixe, vamos reservar os pedaços enquanto preparamos o molho.

Em uma panela espaçosa vamos fazer o preparo do molho. Colocamos um fio de azeite e quando aquecer um pouco, vamos refogar a cebola até percebermos que ela está murcha (antes de ficar dourada), vamos acrescentar o talo da cebolinha, pimentão, pimenta-de-cheiro e pimenta dedo de moça sem as sementes. Vamos refogar por alguns minutos e depois acrescentamos o tomate e o alho.

Quando todos os vegetais estiverem refogados e caramelizados, com uma aparência dourada, vamos temperar com sal e um pouco de colorau (ou páprica), misturar e colocar um pouco de água para ajudar a soltar a crosta que se criou no fundo e que traz sabor ao molho. Na sequência já adicionamos todo o leite de coco, misturamos, tampamos a panela e aguardamos levantar fervura.

Após ferver por cerca de 5 minutos, vamos perceber que o molho vai ficando mais encorpado. Nesse ponto, vamos colocar os filés de tilápia já selados dentro dessa panela com o molho. Deixamos o peixe cozinhando dentro desse caldo por cerca de 3 a 5 minutos.

Por fim, vamos desligar a panela e colocar um pouco de cheiro verde (cebolinha e coentro) por cima de peixe que já está pronto para ser degustado.

