veja-ruas-e-trechos-interditados-nos-polos-do-carnaval-de-natal

STTU divulgou operação na capital potiguar entre esta quinta-feira (16) e a terça (22). A Secretaria de Mobilidade Urbana (STTU) divulgou nesta quarta-feira (15) a operação especial para o carnaval 2023 em Natal.

O órgão informou as ruas e trechos que serão interditados nos principais polos de folia da cidade, além dos pontos permitidos de estacionamento (veja detalhado abaixo).

Ao todo, a programação oficial do carnaval em Natal vai contar com atrações nos polos de Ponta Negra, Petrópolis, Rocas, Centro Histórico, Nazaré e Redinha, além dos circuitos Ribeira e praias.

O objetivo da operação, segundo a STTU, é garantir a segurança dos foliões e minimizar o impacto no trânsito para quem mora e precisa transitar nas regiões de concentração.

Veja trechos interditados

Polo Ponta Negra (17 a 22/2)

Polo Redinha (17 a 22)

Polo Rocas (17 a 22)

Polo Centro Histórico (17 a 22)

Polo Ribeira (24 e 25/2)

Polo Petrópolis

Efetivo

Ao todo, 85 agentes de mobilidade estarão em campo por dia acompanhando os principais bloqueios dentro do circuito do Carnaval de Natal. O efetivo contará com 07 viaturas, 30 motos, um caminhão guincho e um caminhão equipado com sistema de elevador tipo sky para manutenção de ocorrências nos semáforos.

Será coibido o estacionamento irregular e os agentes também vão ordenar o fluxo de veículos nos polos carnavalescos e orientar pedestres e motoristas. Haverá ainda arte-educadores da STTU nos polos com inserções sobre o respeito às leis de trânsito e o combate ao assédio sexual.

A STTU orienta o condutor de veículo a respeitar a sinalização, as orientações dos agentes de mobilidade, a velocidade máxima estabelecida para a via e se for beber, não dirigir.

Transporte público

Segundo a STTU, o transporte público vai operar com ordens de serviços: na sexta, normal; sábado e domingo, com escala tradicional; segunda e terça-feira, ordem de serviço de domingo.

O folião também pode usar o sistema de transporte opcional, o serviço de táxis e o transporte por aplicativo (veja pontos mais acima).

