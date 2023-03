Veja vagas de estágio abertas em cidades da região de Ribeirão Preto e saiba como se candidatar

Oportunidades são para estudantes que cursam engenharia civil, administração, marketing e ensino médio. Valores das bolsas variam de R$ 500 a R$ 1,2 mil. Ciee da região de Ribeirão Preto, SP, têm oportunidades abertas de estágio remunerado

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) está com vagas de estágio abertas em Ribeirão Preto (SP),Jaboticabal (SP), Sertãozinho (SP) e Bebedouro (SP). Os salários variam de R$ 500 a R$ 1,2 mil, além do benefício de vale transporte.

As oportunidades são para estudantes que cursam engenharia civil, engenharia mecânica, engenharia química, ciências contábeis, administração, técnico em administração e marketing. Também há oportunidades de menor aprendiz para quem está no Ensino Médio.

Para concorrer a uma das vagas, é necessário se cadastrar no site do CIEE (clique ao lado para acessar a página) ou entrar em contato pelo telefone (16) 3003-2433 informando o código da vaga.

Veja abaixo as vagas disponíveis:

Construção civil

Cidade: Jaboticabal

Cursando: do 1° ao 9° semestre de engenharia civil

Horário: a combinar – são 6 horas diárias, totalizando 30 horas semanais

Salário: R$ 500 a R$ 800

Benefício: auxílio transporte

Código da vaga: 4620149

Técnico em administração

Cidade: Ribeirão Preto

Cursando: técnico em administração

Horário do estágio: das 13h às 18h

Salário: R$ 600

Benefícios: auxílio transporte

Código da vaga: 4635843

Marketing

Cidade: Ribeirão Preto

Cursando: marketing

Horário do estágio: das 9h às 16h

Salário: R$ 1 mil

Benefício: auxílio transporte

Código da vaga: 4634763

Engenharia mecânica

Cidade: Ribeirão Preto

Cursando: do 3º ao 5º semestre de engenharia mecânica

Horário do estágio: das 7h às 13h

Salário: a combinar R$ 1,2 mil

Benefício: auxílio transporte

Código da vaga: 4633979

Técnico em administração

Cidade: Ribeirão Preto

Cursando: técnico em administração

Horário do estágio: das 9h às 16h30

Salário: R$ 700

Benefícios: auxílio transporte

Código da vaga: 4633678

Menor aprendiz área administrativa

Cidade: Ribeirão Preto

Cursando: Ensino Médio em andamento ou já concluído

Horário do estágio: das 8h às 12h

Salário: R$ 611,73

Benefício: vale-transporte

Código da vaga: 4640342

Engenharia química

Cidade: Jaboticabal

Cursando: do 5º ao 9º semestre de engenharia química

Horário do estágio: das 8h às 15h

Salário: de R$ 600 a R$ 1,1 mil

Benefício: auxílio transporte de R$ 100

Código da vaga: 4620479

Gestão administrativa

Cidade: Ribeirão Preto

Cursando: do 3° ao 7° semestre de administração

Horário do estágio: das 11h às 18h

Salário: R$ 1,1 mil

Benefício: auxílio transporte

Código da vaga: 4638284

Contabilidade

Cidade: Ribeirão Preto

Cursando: do 1° ao 5° semestre de administração ou ciências contábeis

Horário do estágio: das 8h às 16h

Salário: R$ 1,2 mil

Benefício: auxílio transporte

Código da vaga: 4638558

Gestão administrativa

Cidade: Bebedouro

Cursando: do 2° ao 7° semestre de administração

Horário do estágio: das 8h às 14h

Salário: R$ 800

Benefício: auxílio transporte

Código da vaga: 4632529

Menor aprendiz na área de comércio e varejo

Cidade: Sertãozinho

Cursando: estar no ensino médio ou ter concluído

Horário: das 14h às 18h

Salário: R$ 5,92 por hora

Benefício: auxílio transporte

Código da vaga: 4631111

