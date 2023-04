Vela: Banditë e Radoiçiqit do të dalin para drejtësisë për veprat e tyre kriminale

Blerim Vela, shef i Kabinetit të Presidentes së Kosovës, Vjosa Osmanit, ka reaguar pas arrestimit të personit të dyshuar nga Policia e Kosovës duke thënë se serbët lokal të Kosovës duhet të kenë besim në forcën e policisë së Kosovës, pasi sipas tij kriminelet do të t’i sjell para drejtësisë.

“Banditë e Radoiçiqit do të dalin para drejtësisë për veprat e tyre kriminale”, ka paralajmëruar Vela.

Sipas Velës personi arrestuar nga Policia e Kosovës është një njeri me histori të gjatë kriminale.

“Një i dyshuar për djegien e veturave të serbëve vendas në veri të Kosovës është arrestuar nga Policia e Kosovës. “Një person me histori të gjatë kriminale! Komunitetet lokale në veri Kosovës mund t’i besojnë forcës policore multietnike”, ka shkruar Vela në Twitter.

A suspect for burning cars of local Serbs in northern #Kosovo has been arrested by @Kosovo_Police. A person with long criminal history!

Local communities in northern can trust multiethnic police force.

Radoičić’s thugs will be brought to justice for their criminal acts.

— Blerim Vela (@Blerim_Vela) April 1, 2023