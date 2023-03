Vela: Dy vetura të serbëve të Kosovës u dogjën të mërkurën, shkak targat RKS

Blerim Vela, shef i kabinetit të presidentes Vjosa Osmani, ka thënë se në mbrëmjen e së mërkurës dy vetura të serbëve të Kosovës, të cilat ishin me targa RKS, janë djegur në Zubin Potok.

Përmes një postimi në Twitter, Vela ka deklaruar se sipas Marrëveshjes së Brukselit targat RKS janë të vetmet legale në Kosovë.

Ai ka publikuar këto fotografi të veturave të djegura.

“Strukturat ilegale të Serbisë vazhdojnë frikësimin e serbëve vendas në Zubin Potok. Mbrëmë dy vetura në pronësi të serbëve të Kosovës janë djegur me sa duket vetëm për shkak se kishin targa të veturës RKS. Sipas marrëveshjes së Brukselit, targat e veturave të Kosovës janë të vetmet targa të veturave legale në të gjithë Kosovën”, ka shkruar Vela.

#Serbia’s illegal structures continue their intimidation of local Serbs in Zubin Potok. Last night, two cars owned by Kosovo Serbs were burnt apparently just because they had RKS car plates. As per Brussels agreement, car plates are the only legal car plates in all #Kosovo. pic.twitter.com/NCjRzumocA

— Blerim Vela (@Blerim_Vela) March 30, 2023