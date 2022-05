vellutata-di-carote-con-piselli-pancetta-e-parmigiano:-cremosa-e-delicata,-per-un-piatto-sfizioso

La vellutata di carote è una pietanza leggera e sana, adatta a tutte le stagioni, cremosa e leggera, può essere preparata come piatto vegetariano perfetto per il pranzo o la cena!

Tante carote, qualche patata per addensare il piatto e renderlo più nutriente, scalogno e sedano sono gli ingredienti principali;

un piatto reso saporito e goloso grazie alla decorazione pisellini, pancetta affumicata croccante e scaglie di parmigiano:

un piatto appagante, che sazia tantissimo ed è ideale da consumare come piatto unico completo.

Una ricetta semplicissima, dove la dolcezza delle carote e dei piselli, la cremosità delle patate, il sapore intenso della pancetta affumicata e la sapidità del grana, creano cucchiaiate irresistibili di gusto.

Ecco come prepararla.

Vellutata di Carote

Ingredienti

un kg di carote

2 patate

uno scalogno

una costa di sedano

olio extravergine di oliva

sale e pepe

Per guarnire, a piacere

panna da cucina

100 g di piselli

pancetta affumicata

scaglie di Parmigiano Reggiano

Preparazione

Pelate le carote e le patate, sciacquatele e tagliatele a pezzetti non troppo grandi, per una cottura più rapida;

affettate lo scalogno ed il gambo del sedano.

Mettete tutte le verdure in un tegame e coprite con acqua e poco sale;

fate cuocere con coperchio per circa mezz’ora, fino a che le verdure non risultano morbide e cotte.

Nel caso sia rimasto troppo liquido, toglietene una parte per regolare poi la densità della vellutata;

frullate le verdure con un frullatore ad immersione, e valutate la consistenza della vellutata aggiungendo più o meno brodo vegetale, assaggiate e regolate di sale e pepe.

Nel frattempo lessate in un pentolino i piselli, rosolate la pancetta in un padellino, e preparate le scaglie di grana.

Servite versando la vellutata nel piatto fondo, cospargete con abbondanti piselli, cubetti di pancetta rosolata, gocce di panna e scaglie di grana;

completate con una grattugiata di pepe ed un giro di olio di oliva a crudo.

Per aggiungere un tocco ancora più speziato e profumato alla vellutata di carote, potete aggiungere un pizzico di peperoncino o di paprika.

