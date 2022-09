Vellutata di verdure, leggera e delicata. Il segreto della nonna per farla più cremosa: “Ne aggiungo un cucchiaio alla fine”

La vellutata di verdure, accompagnata da una dadolata di pomodori e basilico, è perfetta da gustare in qualsiasi stagione, fresca e delicata, al posto del solito primo. Un piatto leggero e delicato, da gustare bello caldo nelle giornate più fredde; ideale anche per chi sta seguendo un regime dietetico e vuole consumare un pasto più leggero e con poche calorie, da accompagnare ad un secondo piatto leggero.

Viene realizzata alcune verdure di base: zucchine, patate, carote, cipolle, per poi essere arricchita con altre verdure a piacere, come sedano, fagioli, piselli, bietole, spinaci, per accontenterete i palati più esigenti o quelli più semplici che amano i sapori tradizionali della nostra cucina; una gustosa alternativa al classico minestrone di verdure! La presenza del formaggio spalmabile ne completa la cremosità, rendendo la vellutata di verdure amatissima dai bambini, e risvegliando nei più grandi ricordi di infanzia di minestre con il formaggino.

Una vellutata deliziosa da consumare così al naturale, cremosa e delicata, oppure aggiungendo della pastina; ottima accompagnata da crostoni di pane abbrustolito preparati al momento, ben croccanti e fragranti. Vediamo la ricetta.

Vellutata di verdure fresche

Ingredienti per 4 porzioni

300 g di patate

250 g di zucchine

120 g di carote

una cipolla

un cucchiaio di olio extravergine d’oliva

sale

4 cucchiai di formaggio spalmabile

Per guarnire

120 g di pomodori

foglie di basilico

olio extravergine d’oliva

sale

Preparazione

Lavate le verdure e tagliatele a pezzi di medio spessore; versatele in una pentola con acqua fredda, sale ed olio, e fate cuocere per 20 minuti, fino a che saranno morbide; frullate tutto con un mixer ad immersione, ed aggiungete il formaggio spalmabile: se volete una vellutata ben liscia e molto fine, passatela in un colino a maglie strette e lasciate intiepidire.

Nel frattempo preparate una dadolata di pomodoro con basilico e sale. Quando la vellutata di verdure tiepida o fredda, impiattate e guarnite con una cucchiaiata di pomodori e basilico ed e una giro di olio: una delizia per un pranzo rinfrescante!

In alternativa, per accompagnare una vellutata ben calda, potete preparare i crostoni di pane abbrustolito: cospargete dei crostoni di pane con olio extravergine d’oliva, e metteteli in forno a 200°C per circa 10 minuti, fino a che diventeranno dorati e croccanti.

