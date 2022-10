vellutata-di-zucca-e-castagne:-la-zuppa-autunnale-buonissima-e-super-veloce-per-una-cena-golosa-e-leggera

La zuppa autunnale per eccellenza: vellutata di zucca e castagne! Calda, saporita e cremosissima, questa vellutata dal gusto gradevole e delicato piace a tutti, sia calda che tiepida. Perfetta da servire in una cena rustica: gli ospiti ne apprezzeranno la bontà e leggerezza; infatti è un piatto vegetariano, leggero e salutare, senza panna e con solo 2 cucchiai di olio di oliva. Si prepara con un procedimento molto facile, alla portata di tutti e con esito garantito: si frulla con il minipimer direttamente in casseruola!

Vellutata di zucca e castagne, Ingredienti per 4 porzioni

500 g di zucca

2 patate piccole

mezza cipolla

una carota piccola

un pezzo di costa di sedano

15 castagne (circa 150 g)

mezzo litro di acqua

un rametto di rosmarino

olio di oliva extravergine

noce moscata

sale e pepe

Procedimento

Incidete le castagne con un coltello e cuocetele per circa 30 minuti in acqua bollente salata: dovranno essere cotte, ma non sfatte; raffreddatele sotto l’acqua corrente, sbucciatele, togliete la pellicina, e mettetele da parte. Potete prepararle anche con largo anticipo, utilizzando castagne già lessate, o caldarroste avanzate. Pulite la zucca, pelate le patate, e tagliatele a dadini.

In una casseruola preparate un soffritto con cipolla, sedano e carota tritati ed un filo di olio; quindi unite la zucca, le patate ed il ramo di rosmarino, e mescolate due minuti per farle insaporire. Coprite a filo con l’acqua, e fate cuocere con coperchio, a fuoco medio per almeno 20 minuti, finché infilzandole con la forchetta non si saranno ammorbidite: se necessario aggiungete altra acqua.

Unite le castagne spezzettate (tenendone da parte qualcuna per la decorazione), e cuocete ancora per 5 minuti; aggiustate di sale e pepe, ed insaporite con la noce moscata. Togliete il rametto di rosmarino e tritate tutto direttamente in casseruola col frullatore ad immersione, a fuoco spento, fino a che non si sarà formata una crema liscia ed omogenea: la vellutata di zucca e castagne è pronta! Servite guarnendo il piatto con le castagne tenute da parte, un ciuffetto di rosmarino ed un filo d’olio e, se vi piacciono, dei cubetti di pane fritto.

Consigli

Regolate la consistenza della vellutata come più vi piace: tenetela ancora un poco sul fuoco per farla addensare, oppure aggiungete qualche cucchiaio di acqua per diluirla.

Potete aggiungere alla crema qualche aroma, come peperoncino o un po’ di paprica, dolce o piccante, alcune erbe aromatiche, funghi, o pancetta croccante!

Oppure completare ogni piatto con una spolverata di parmigiano grattugiato o un cucchiaio di yogurt bianco.

