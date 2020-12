velvet-collection-finisce-con-il-gran-finale-in-onda-il-22-dicembre-2020

Niente Velvet Collection 3 stagione: i fan devono salutare lo spinoff di Velvet con il Gran Finale.

Velvet Collection ultima puntata in Italia il 22 dicembre su Rai Premium

Quando va in onda l’ultima puntata di Velvet Collection in Italia? L’appuntamento è il 22 dicembre 2020 su Rai Premium (canale 25 del digitale terrestre) in prima visione assoluta per il nostro Paese.

Velvet Collection – Gran Finale vede alla regia Gustavo Ron. Con questo episodio i fan hanno l’occasione di salutare tutti i personaggi.

L’occasione perfetta per organizzare una festa di addio è la vendita delle gallerie a un grande marchio di abbigliamento. In questa circostanza troviamo sia i protagonisti storici sia quelli nuovi. Velvet Collection – Gran Finale diventa un grande omaggio alla serie spagnola cominciata nel 2014.

Velvet Collection 3 stagione non si fa: Velvet Collection si chiude con il Gran Finale

Nel marzo 2019 il sito spagnolo Cadena SER conferma che Movistar Plus non ha intenzione di produrre la terza e ultima stagione di Velvet Collection, nonostante avesse rinnovato la serie l’anno precedente.

Velvet Collection 3 stagione non si fa: quindi la serie finisce con la seconda? Non è proprio così. Infatti dalla Spagna arriva una continuazione. In che senso?

Velvet Collection 2 puntata 1 Una richiesta un po' particolare

Per concludere Velvet Colección, questo il titolo originale, viene realizzato un episodio natalizio speciale. La decisione di non procedere con Velvet Collection 3 sarebbe stata presa da Movistar Plus “due settimane prima di iniziare a girare i nuovi episodi”.

L’11 settembre 2018 Movistar Plus, piattaforma pay-tv spagnola nonché casa produttrice della serie assieme a Bambú Producciones, aveva riunito a Madrid stampa e inserzionisti per presentare le novità del palinsesto per la stagione televisiva 2018/2019. Nel corso di questa presentazione il direttore delle produzioni originali di Movistar+ Domingo Corral aveva dichiarato che Velvet Collection sarebbe tornata con una terza stagione, che sarebbe stata anche l’ultima. Le porte della galleria Velvet si apprestavano a chiudersi dopo sette stagioni: quattro della serie originale alle quali andavano ad aggiungersi le tre dello spinoff.

Velvet Collection speciale Natale: Una Navidad para recordar

Una Navidad para recordar è il titolo dell’episodio conclusivo dello spinoff della serie televisiva Velvet. Lo speciale di Natale viene trasmesso nel suo Paese di produzione il 19 dicembre 2019. In Italia invece arriva il 22 dicembre 2020 su Rai Premium in prima tv assoluta alle 21.20 con il titolo Velvet Collection – Gran Finale.

Scopriamo quindi cosa succede nell’ultimo capitolo di Velvet, quello che ci fa assistere al ritorno di molti dei suoi protagonisti, anche di chi era passato a miglior vita…

Come finisce Velvet Collection – Gran Finale?

ATTENZIONE SPOILER: non continuare a leggere se non vuoi sapere come finisce Velvet Collection – Gran Finale.

Velvet Collection seconda stagione puntata 1 Una richiesta un po' particolare

Lo Speciale Natalizio è ambientato nel 1969, quando la coppia principale di questa storia formata da Ana e Alberto ritorna finalmente da New York. Dopo questa grande esperienza che li ha resi famosi, il Times vuole fare un servizio su Ana, mentre non conosciamo le sorti del figlio Albertito, che supponiamo essere rimasto in America. Nel frattempo le Gallerie si preparano a una grande ultima sfilata con gli abiti più significativi dell’anno, in modo da riunire in grande stile la famiglia Velvet per un’ultima volta.

Per quanto riguarda invece le altre coppie ritroviamo Clara e Mateo insieme felici e contenti. Inoltre sembra proprio che la ragazza sia in dolce attesa! Pedro ha invece concluso la stagione precedente sposando Diana, mentre in questo speciale lo intravediamo soltanto di sfuggita. A dare un tocco comico allo speciale è il grande Raúl de la Riva, che tornato dall’Africa fa credere a tutti di essere un uomo dedito alla solidarietà aiutando i più bisognosi. La verità è che l’uomo vive in una zona privilegiata della città africana, e che non si è mai avvicinato nemmeno per sbaglio a nessun villaggio povero del Paese.

Quando infatti si presenta con un ragazzo mulatto di un metro e ottanta, i suoi amici sanno che non si tratta di un figlio adottivo ma del suo fidanzato. Poco dopo, infatti, Alberto celebra un matrimonio finto tra i due, come di solito è consuetudine fare in ogni finale di Velvet.

Più tardi assistiamo a un altro simpatico episodio quando doña Blanca, dopo la morte improvvisa di don Emilio, ora si è rifatta una nuova vita con Max! Se prima infatti le chiedevano se il marito fosse suo padre, adesso le chiederanno invece se si tratta del figlio… Tra le altre coppie tornano poi Jonás e Marie Leduc, la quale è stata promossa ad ambasciatrice delle macchine da cucire Singer, mentre Paloma e Julián stanno ancora insieme.

Ricordiamo infine che Eduard Godó invece si trova in prigione, ma gli è stato dato il permesso di trascorrere le vacanze natalizie. Suo figlio Sergio è inoltre l’unico che continua ad andare a trovarlo. Durante la sua pausa dal carcere, tra un bar e un altro, l’uomo si rende conto di amare ancora sua moglie Macarena, che più tardi decide infatti di dargli una seconda possibilità.

Velvet Collection speciale Natale cast: attori e personaggi

Chi sono quindi gli attori che ritroviamo in questo grande finale di Velvet Collection? Primo tra tutti torna Miguel Angel Silvestre nei panni di Alberto Márquez. È il figlio fondatore delle gallerie che adesso è finalmente riuscito a realizzare il suo sogno d’amore con la donna della sua vita, Ana Ribera.

Quest’ultima è interpretata da Paula Echevarría. Grazie ad Alberto adesso è diventata una delle designer e imprenditrice più importante al mondo. Ad aver avuto un distino diverso è invece Eduard Godó. Il personaggio interpretato da Imanol Arias – da bravo squalo finanziario qual era, adesso è finito in prigione.

Presente all’appello anche Marta Hazas che qui interpreta il personaggio di Clara Montesinos. Si tratta della la sorella di Rita divenuta segretaria di direzione della galleria, nonché compagna del suo capo Mateo Ruiz. Come detto in precedenza torna in Galleria anche l’egocentrico Raúl de la Riva. Viene interpretato da Asier Etxeandía, ma anche Pedro Infantes, interpretato da Adrián Lastra presenzia durante l’importante reunion finale.

Accanto a loro ritroviamo poi Diego Martín nei panni di Enrique Otegui, Aitana Sánchez Gijón in quelli della rigorosa doña Blanca e Adriana Ozores in quelli di Macarena Rey, la moglie di Eduard. Si unisce al management team di Velvet anche Mateo Ruiz Lagasca, amico inseparabile di Alberto Márquez interpretato da Javier Rey. Presente nello speciale natalizio anche Fernando Guallar, interprete di Sergio Godó, il secondogenito di Macarena ed Eduard che in realtà è figlio di don Emilio. Adesso il ragazzo sta per raggiungere finalmente un equilibrio nella sua vita unendosi al team di Velvet Barcellona.

Completano il cast Marta Torné nel ruolo di Paloma, la segretaria di Clara al Velvet Barcellona, Llorenç González nel ruolo del cugino e migliore amico di Pedro Jonás Infantes. Andrea Duro interpreta Marie Leduc. Ritroviamo infine Andrés Velencoso nei panni dell’ambasciatore iraniano Omar, Toni Agustí nella parte di Julián e Maxi Iglesias nel ruolo di Max.

Infine, ma non meno importante, in questo ultimo grande capitolo rivediamo anche due dei volti più noti di Velvet, seppur scomparsi nella storia. Loro sono Cecilia Freire nel ruolo della defunta Rita, parte fondamentale del laboratorio di Velvet, e Pepe Sacristán in quello di don Emilio, capo dello staff delle gallerie che dopo la sua morte improvvisa rimane comunque vivo nel ricordo di tutti.

Velvet Collection 4 non si fa: “cancellata” anche la terza

Velvet Collection 2 Una richiesta un po' particolare

Non è previsto un seguito di Velvet Collection. Anche se la produzione aveva già confermato che non ci sarebbe stata una quarta stagione di Velvet Collection, il pubblico televisivo sembra doversi rassegnare al fatto che neanche Velvet Collection 3 stagione diventi realtà. Nonostante il grande successo della serie originale, lo spin-off di Velvet ha terminato il suo corso. La seconda stagione di Velvet Collection va in onda su Rai 1 nel corso del mese di agosto 2019 e approda su RaiPlay in streaming a dicembre 2019. Lo speciale natalizio arriva su Rai Premium il 22 dicembre 2020.