‘Vem Pro Bloquinho’ abre o carnaval de Natal com Léo Santana e Eric Land neste sábado (4)

Evento será realizado na Arena das Dunas, com abertura dos portões às 15h. Eric Land e Kadu Martins também se apresentam no palco principal, e tem trio elétrico com a Banda Pretta. O “Vem Pro Bloquinho” abre o carnaval de Natal neste sábado (4), na Arena das Dunas. Pelo segundo ano seguido, o cantor Léo Santana é a principal atração do evento. Eric Land e Kadu Martins também se apresentam no palco principal da prévia.

‘Vem pro Bloquinho’ tem Léo Santana neste sábado (4)

Max Haack

Os portões serão abertos às 15h e tem open bar de cerveja ao som do Pagode do Coxa até 17h. Em seguida, é a vez da Banda Pretta puxar o trio elétrico no largo da Arena das Dunas, a partir das 17h30.

Léo Santana faz o primeiro show da noite, com previsão de início às 19h. Kadu Martins e Eric Land sobem ao palco na sequência. Ainda tem Núzio no palco 360º durante os intervalos entre as atrações.

Os últimos abadás estão à venda na sede oficial do bloquinho, que fica no Praia Shopping, além as lojas DStore (Avenida Afonso Pena) e Oticalli (Midway e Natal Shopping).

A entrega dos abadás neste sábado acontece na sede oficial, das 10h às 15h; após desse horário, somente na bilheteria do evento.

Vittorio Ferla