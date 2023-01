Venda de imóvel usado cresce 10% e locação tem queda de 9% no litoral de SP, aponta pesquisa

Dados são referentes ao mês de novembro. Pesquisa foi feita pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo (CreciSP). Venda de imóvel usado cresce 10% e locação tem queda de 9% no litoral de SP

A venda de imóveis usados aumentou 10,92% e a locação de casas e apartamentos caiu 9,93% em novembro de 2022, se comparado a outubro do mesmo ano, nas cidades do litoral de São Paulo. Os dados são da pesquisa mais recente feita pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo (CreciSP).

A pesquisa foi realizada em 37 cidades do Estado de São Paulo, sendo oito da Baixada Santista: Santos, Bertioga, São Vicente, Peruíbe, Praia Grande, Guarujá, Mongaguá e Itanhaém.

No estado, o aumento de vendas em novembro ocorreu no interior, com 4,35%, e no litoral, com 10,92%. Na capital paulista, houve queda de 24,84%. Na locação, a queda foi generalizada no estado. Os dados apontam recuo de 1,58% na capital, 11,44% no interior, 9,93% no litoral e 18,5% na grande São Paulo.

Os preços dos imóveis e dos aluguéis novos em todo o estado aumentaram acima da inflação entre dezembro de 2021 e novembro do 2022. Segundo a pesquisa, o preço médio dos imóveis vendidos no estado aumentou 10,12% em 12 meses. Os aluguéis novos tiveram aumento, em 12 meses, de 10,30% em bairros nobres, 8% em bairros centrais, e 8,12% em bairros mais afastados.

Os imóveis mais vendidos em novembro no estado foram os de preços médios até R$ 400 mil. O metro quadrado médio de 62,91% desses imóveis ficou em até R$ 5 mil. Os compradores preferiram os apartamentos (66,83%) às casas (33,17%) e conseguiram descontos médios de 4,33% em bairros de regiões nobres, de 7,86% para os de bairros centrais e de 7,45% para os de periferia.

Vendas no litoral

No litoral, casas e apartamentos situados em bairros das regiões centrais foram os mais vendidos, cerca de 79,15%. Em relação ao padrão construtivo, no litoral, 79% são do padrão médio, 11% do padrão standard e 10% do padrão luxo.

Segundo a pesquisa, uma casa de um dormitório em bairro central de Mongaguá foi o imóvel mais barato vendido no litoral em novembro. O valor foi R$ 75 mil, segundo a pesquisa. O mais caro saiu por R$ 7 milhões, que é uma casa de seis dormitórios, em bairro também central de Praia Grande.

Aluguel no litoral

Os aluguéis de até R$ 1.200 mensais representaram 52,32% do total de novas locações contratadas nas 800 imobiliárias nas 37 cidades pesquisadas em novembro no Estado, com a maioria dos novos inquilinos preferindo as casas (53,55%) aos apartamentos (46,45%). A maioria desses imóveis está localizada em bairros centrais (71,93%).

No litoral, o aluguel de R$ 600 foi o mais barato encontrado pela pesquisa, sendo este o preço de quitinetes no centro de Praia Grande e de casas de um dormitório em bairros da periferia de São Vicente.

