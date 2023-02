Ingressos estarão disponíveis a partir das 9h, na bilheteria do Teatro Municipal Braz Cubas. Venda de ingressos para o desfile do Carnaval em Santos começa nesta quarta-feira

Carlos Nogueira

A venda de ingressos para o desfile oficial das escolas de samba de Santos, no litoral de São Paulo, começa nesta quarta-feira (1), a partir das 9h, na bilheteria do Teatro Municipal Braz Cubas.

Os convites para arquibancada custam R$ 10, mas quem quiser doar um quilo de alimento não perecível (exceto sal e açúcar), o valor fica R$ 5. Já os ingressos para frisa custam R$ 50 e com a doação, o ingresso sairá por R$ 25. Os itens arrecadados serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade de Santos.

Crianças com menos de dois anos não pagam e o ingresso deverá ser retirado no ponto de venda. Informações sobre a comercialização de camarotes podem ser obtidas pelo telefone 3226-8027, a partir das 14h desta quarta-feira.

O teatro fica na Avenida Pinheiro Machado, 48, na Vila Mathias. A bilheteria funcionará das 9h às 17h. Já a partir do dia 6 de fevereiro, a venda de ingressos ocorrerá das 9h às 12h e das 14h às 17h. O pagamento deverá ser feito somente em dinheiro e o limite para compra é de quatro convites por pessoa.

O desfile das escolas de samba será realizado nos dias 10 e 11 de fevereiro, e terá apresentação de 16 agremiações, dos grupos de acesso e especial.

Ingressos

A Prefeitura de Santos explica que no verso do ingresso estão especificados os itens proibidos no sambódromo, como recipientes de vidro, garrafas plásticas e latas de qualquer natureza e tamanho; coolers, isopores e caixas térmicas; guarda-chuvas grandes com ponta; presilhas de metal para cabelo; substâncias tóxicas e fogos de artifício ou artefatos similares.

Também não será permitida a entrada de pessoas com papel em rolo de qualquer espécie, jornais e revistas; balões em geral; capacetes; armas de fogo e branca de qualquer tipo e espécie, além de materiais ou objetos que possam causar ferimentos.

Ordem dos desfiles

O primeiro dia dos desfiles, no dia 10 de fevereiro, será aberto às 20h com as escolas do grupo de acesso, na seguinte ordem: Dragões do Castelo, Unidos da Zona Noroeste, Bandeirantes do Saboó e Vila Mathias. Na mesma noite, mas pelo grupo especial, desfilam: Brasil, Amazonense, X-9 e Mãos Entrelaçadas.

Na noite seguinte, as primeiras escolas a entrarem na passarela também serão as do grupo de acesso, em sequência: Padre Paulo, Império da Vila e Imperatriz Alvinegra. Mais cinco escolas do grupo especial fecham o desfile: Sangue Jovem, Unidos dos Morros, Real Mocidade, Independência e União Imperial.

Vittorio Ferla