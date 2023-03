Vendas de imóveis cresce quase 30% na região de Sorocaba

Pesquisa foi feita com 55 imobiliárias das cidades de Araçoiaba da Serra, Boituva, Cerquilho, Ibiúna, Itapetininga, Itu, Mairinque, Piedade, Salto, São Roque, Sorocaba, Votorantim e Tatuí (SP). Uma pesquisa feita pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo (Crecisp), comparou os mercados de venda e locação de casas e apartamentos do mês de janeiro com os resultados obtidos em dezembro, o que resultou em um aumento de 29,63% nas vendas e de 166,26% no volume de contratos de locação assinados no período.

Foram consultadas 55 imobiliárias das cidades de Araçoiaba da Serra, Boituva, Cerquilho, Ibiúna, Itapetininga, Itu, Mairinque, Piedade, Salto, São Roque, Sorocaba, Votorantim e Tatuí (SP).

Vendas:

Casas: 64%

Aptos: 36%

Locações:

Casas: 49%

Aptos: 51%

Nos casos das vendas, a maioria das casas vendidas no período tinha valores até R$ 300 mil. Eram casas de 2 e 3 dormitórios, com área útil variando de 100 a 200 m². Para os apartamentos, a faixa de preço preferida dos compradores ficou em até R$ 400 mil, para imóveis de 3 dormitórios e área útil até 200 m².

51,5% das propriedades vendidas em janeiro estavam situadas na periferia, 19,6% nas áreas nobres e 28,8% nas regiões centrais.

Com relação às modalidades de venda, 42,2% foram financiadas pela CAIXA e 18,1% por outros bancos, 19,3% dos negócios foram fechados à vista e 20,5% direto com os proprietários.

Já nas locações, a faixa de preço de preferência dos inquilinos de casas na região de Sorocaba ficou em até R$ 2.500,00, para imóveis de 2 e 3 dormitórios com 50 a 200 m² de área útil. O valor de aluguel de apartamentos ficou em até R$ 1.500,00; para imóveis com 2 dormitórios e área útil de 51 até 100 m².

A principal garantia locatícia escolhida pelos locatários foi o seguro fiança. Os novos inquilinos optaram por imóveis situados na periferia (41,5%), na região central (35,6%) e nas áreas nobres (22,9%).

E daqueles que encerraram os contratos de locação, 40,7% se mudaram para imóveis com aluguel mais barato; 29,6% para imóveis com aluguel mais caro e 29,6% não informaram o motivo da mudança.

Vendas em janeiro

Casas vendidas

Faixa de preço média

Dormitórios Casa

Área útil

Aptos vendidos

Faixa de preço média

Dormitórios Apto

Área útil

Evolução de venda e locação

Evolução de venda e locação

VÍDEOS: assista às reportagens da TV TEM

Veja mais notícias na página especial Mercado Imobiliário do Interior

pappa2200