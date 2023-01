Vendas de roupas e acessórios para animais crescem com a chegada do inverno

Segundo os donos de pet shop, vendas aumentaram 80% com o frio. Veterinária explica como prevenir doenças nos animais durante o inverno. Inverno ‘aquece’ as vendas em pet shops de Itapetininga

O inverno chegou e com as baixas temperaturas é preciso tomar cuidado redobrado com os animais, já que eles sentem muito frio também. E é nessa época do ano que muitos aproveitam para comprar roupas e acessórios para seus bichinhos de estimação.

De acordo com os donos de pet shops da região de Itapetininga, a procura cresce 80% com a chegada da estação. Tânia Cristina José Leme de Oliveira é uma das pessoas que foram até o pet para comprar mais roupas para sua cachorrinha.

“Por mais que as pessoas falem que não, mas ela sente frio. Quando coloquei a roupinha, ela se acomodou e ficou tranquila”, afirma.

E há várias roupas em diferentes estilos, como jaquetas, moletons e até suéteres que variam entre R$ 35 a R$ 90.

Reginaldo César é dono de um pet shop em Itapetininga afirma que reforçou o estoque.

“Cada vez mais os pets viram integrantes da família. O sentimento que o humano sente passa para o pet, como roupa e caminha, para proporcionar mais conforto”, diz.

Doenças

As condições do tempo mais frias pode acabar desenvolvendo nos bichinhos doenças muito semelhantes ao resfriado, com tosses, espirros, febre, falta de apetite ou até pneumonia. Por isso, é importante saber quando o animal pode estar com frio.

“A respiração fica mais lenta. O foucinho fica mais seco. Eles começam a ter temores. Para saber, é só levantar a parte interna da orelha e ver se está muito quente ou gelada”, explica a veterinária Juliana Sonoda.

