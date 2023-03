Empresária comanda uma franquia dedicada ao bem-estar e à beleza feminina. Vendedora abre rede de lojas de lingeries modeladoras e fatura R$ 10 milhões em 2022

Ângela Freire trabalhava como atendente de farmácia, 30 anos atrás, quando tomou uma decisão: deixar o emprego para ficar em casa, cuidando da filha.

Mas, foi por um curto período. O suficiente para ela tomar coragem para empreender, nos anos 1990, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul.

Ângela virou representante de vendas de uma marca de lingerie modeladora. Ângela era boa de vendas e o produto saía bem. Ela conseguiu formar uma equipe com outras 100 revendedoras. Mas o passo que mudaria de vez a sua vida veio depois de ouvir um não do antigo fornecedor sobre criar novos modelos para o produto.

Ela decidiu investir no próprio produto, fazer diferente num mercado onde tudo era padrão. Ângela inaugurou, em 2006, uma fábrica, também em Caxias do Sul, que hoje tem mais de 70 funcionários.

O desafio da empreendedora foi agregar um conceito de moda e beleza num produto que era pensado para o pós-parto e para o pós-cirúrgico. E a marca virou uma rede de franquias com 17 unidades no país.

Um dos filhos da Ângela cuida da expansão da marca que vende, em média, 4 mil produtos por semana. O faturamento da rede no ano passado foi de R$ 10 milhões.

