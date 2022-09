Venezia 79: Area Stile pura meraviglia al Lido di Venezia. Grande successo con celebrities e sponsor

Area Stile, dopo Sanremo ed il grande concerto di Bocelli, è presente al lido di Venezia in occasione della 79° festa del Cinema. Ha inaugurato la Mostra con un super red carpet d’autore, emergenti nel mondo del fashion style.

In laguna si stanno svolgendo sessioni di make-up e preparazioni dei vari look del festival tutto in concomitanza con le presentazioni dei film in concorso.

In Area Stile beauty convergono attori, registi, cantanti e blogger per parlare di festival e scambiarsi idee lavorative inerenti al mondo del fashion e del cinema.

Le attività – monitorate e seguite da Marisol Campos e dalla project manager di area stile Sara Bolzani – sono super intense e ringraziamo i brand che le supportano: da Caffè Ravasio, Aviva vini futuristici, Smalto rosso nails, Luxury eventi.

Si tratta naturalmente di tenere la mira su bellezza e beauty senza tralasciare la parte food seguita dal brand piacentino Troni’s events podenzano con Stefano Troni executive chef e Marco Troni event manager: gli ospiti possono degustare prodotti super selezionati Dop!

Marco Lanfranchi, il direttore artistico di Area Stile, è il fautore di questo format veramente esclusivo che mette a disposizione del festival.

Si tratta di una bellissima occasione per i vari brand che accompagnano area stile beauty, i quali si dichiarano anche molto soddisfatti per la visibilità che stanno ottenendo: un ottimo riscontro!

MALI Atelier è il brand che ha vestito chi ha fatto il red carpet con Area Stile. Ogni abito di Mali, atelier di Bergamo super professionale, è confezionato a mano dalla sarta, che lavora per far sentire ogni persona unica e speciale. Ogni capo che hanno indossato le ragazze è esclusivo ed è realizzato con stoffe di pregio. Interessante anche BUUBZTAPE un prodotto cosmetico per il mondo femminile che sa di rivoluzionario: http://www.buubztape.com

Un brand sicuramente da menzionare è Atelier Sposami di Debora Antelmi che ha effettuato la nuova campagna pubblicitaria proprio durante il festival: il brand è stato scelto appositamente per la sua grande qualità e fama nel creare perfetti abiti da sposa.

Importante è poi il marchio Amen collection con preziosi gioielli: la testimonial del brand è Elena Izzo, emergente modella che sta avendo un successo nel mondo del beauty brand.

LE MODELLE: Vanessa Donghi, Giulia Colacchi, Nicole Zampedri, Margot Marchionni

Ogni giorno si tengono le preparazioni dei vari carpet con défilé di model influencer e attrici; il tutto viene immortalato dal fotografo ufficiale Matteo Mignani che effettua i vari shooting fotografici dedicati ai brand luxury che partecipano all’edizione corrente.

Le testimonial branding di area stile sono preparate per il prestigioso red carpet con la massima professionalità. La parte make up è curata da Enif Academy capitolata dalla direttrice artistica e proprietaria del brand Susanna Savarese con le sue tutor e le sue allieve che si danno il cambio durante questi 10 giorni di attività.

Racconta Marco “Il contenitore dei servizi è molto ampio. Il reparto trucco è gestito da Enif Academy di Napoli, un team qualificato ed un brand emergente per dare così il giusto premio ai giovani make up Artist che partecipano a numerosi corsi di formazione; la make up room è coordinata dalla nostra Make up Artist internazionale Marisol Campos a tutti nota per la gestione dei talent della musica e del cinema”.

Numerose le celebrities che visitano Area Stile e accedono ai servizi d’autore; blogger, modelle, attori e cantanti sono protagonisti dei numerosi red carpet coordinati da Marco Lanfranchi e Roberta Nardi.

Seguiteci sui canali social durante l’intera kermesse per vivere con noi le grandi emozioni del 79 esimo festival del cinema di Venezia.

Vivi il backstage dei grandi eventi.

Segui Area stile sui social per restare sempre aggiornato.