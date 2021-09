venom:-la-furia-di-carnage-anticipa-l’uscita,-sta-tornando-la-fiducia-nelle-sale?

È la quinta volta che viene modificata la data di uscita di Venom: La furia di Carnage, il seguito del film che nel 2018 aveva portato sullo schermo il simbionte alieno acerrimo nemico di Spider-Man. Date le grandi incertezze dovute alle limitazioni imposte dalla pandemia, infatti, la casa produttrice Sony aveva apportato diverse modifiche al suo calendario: questo secondo capitolo, in particolare, doveva uscire in origine negli Stati Uniti nell’ottobre 2020 ma lo scoppio del coronavirus lo fece slittare inizialmente al giugno 2021, data ulteriormente spostata al 17 settembre, poi al 24 e infine al 15 ottobre. Nelle ultime ore invece è arrivata la modifica definitiva (si spera): il secondo Venom uscirà nelle sale americane il 1° ottobre.

Questo anticipo arriva dopo settimane in cui si rincorrevano voci secondo le quali Sony aveva l’intenzione di spostare ulteriormente il film all’anno prossimo, nel timore condiviso da molte altre case cinematografiche che una nuova insorgenza di casi di Covid avrebbe portato, soprattutto negli Usa, a nuovi lockdown e dunque alla chiusura dei cinema. All’inizio di settembre Paramount aveva annunciato che due dei suoi prossimi papabili blockbuster, Top Gun: Maverick e Mission Impossible 7, entrambi con protagonista Tom Cruise, sarebbero slittati ulteriormente: rispettivamente dal novembre 2021 al maggio 2022 e dal maggio 2022 al settembre 2022. Un articolo di Variety ipotizzava che queste mosse avrebbero portato a una specie di effetto domino, con altri titoli importanti che si sarebbero dati alla fuga per evitare i danni della variante Delta. Il principale indiziato era sicuramente No Time To Die, film di 007 anch’esso più volte rinviato, ma che per ora se ne sta fermo nella sua uscita ai primi di ottobre: ulteriori ritardi, del resto, manderebbero in fumo il ritorno sugli investimenti che nel franchise di James Bond vengono soprattutto da ingenti quanto delicati accordi di marketing.

In tutta questa incertezza anche Sony ha deciso di puntare sulla fiducia e anticipare Venom 2. Perché? La risposta va trovata ancora una volta nel caro vecchio Marvel Cinematic Universe, ormai vera cartina di tornasole per quanto riguarda il botteghino mondiale: l’ultimo capitolo della saga, Shang-Chi e la leggenda dei Dieci anelli, ha accumulato la sorprendente cifra di 90 milioni di dollari nella sua prima settimana di uscita negli States (e in un weekend particolare come quello delle vacanze per il Labor Day), superando ogni più rosea aspettativa. Un risultato, questo, che potrebbe rassicurare anche le stesse fila della Disney: la prossima uscita in programma il 5 novembre prossimo, Eternals, aveva una collocazione ancora incerta, nel senso che ancora non si era deciso se mandarlo solo al cinema o optare per una diffusione in contemporanea anche su Disney+ com’era accaduto quest’estate con Black Widow. L’exploit di Shang-Chi potrebbe spingere a mantenere il debutto esclusivo nelle sale, per poi mandare il titolo in streaming 45 giorni dopo.

Più sicura, in questo senso, è per ora la strategia di Warner Bros, che per tutto il 2021 ha deciso di far uscire i suoi film contemporaneamente in sala e in streaming negli Stati Uniti su Hbo Max: così sarà anche per i prossimi I molti santi del New Jersey (1° ottobre), Dune (22 ottobre) e King Richard (12 novembre). C’è comunque un dibattito aperto sull’opportunità di questa concomitanza, soprattutto per gli esercenti: Black Widow aveva debuttato quest’estate con un solido risultato di 80 milioni di dollari negli Stati Uniti, crollando però del 67,8% nel weekend successivo, fatto che molti avevano imputato alla sua presenza in contemporanea in streaming; ma lo stesso è accaduto a Fast and Furious 9, con un debutto esclusivo nelle sale di 70 milioni di dollari e un crollo nella settimana successiva del 67,2%.

C’è ancora molta incertezza, insomma, per quando riguarda l’andamento dei film nelle sale. Le variabili da tenere in considerazione sono molto numerose e spesso sono gli eventi a decidere a dispetto di ogni programmazione o compagna di marketing. Per ora l’anticipazione di Venom: La furia di Carnage al 1° ottobre (e la nuova collocazione di Ghostbusters: Legacy, messo da Sony al 19 novembre al posto di Top Gun) mostra un segnale di timido ottimismo nei confronti della situazione, una fiducia seppur forzata sulle visite alle sale cinematografiche. Resta da capire se calendari così estesi (Marvel ha film in programma fino al 2024 e oltre, per esempio) siano ancora sostenibili in una realtà sempre più mutevole come l’attuale.

Le principali uscite previste nei prossimi mesi

Venom: La Furia di Carnage – 1° ottobre

I molti santi del New Jersey – 1° ottobre (in Italia: 4 novembre)

No Time to Die – 8 ottobre (in Italia: 30 settembre)

Halloween Kills – 15 ottobre

The Last Duel – 15 ottobre (in Italia: 14 ottobre)

Dune – 22 ottobre (In Italia: 16 settembre)

Eternals – 5 novembre

King Richard – 12 novembre

Ghostbusters: Legacy – 19 novembre (in Italia: 11 novembre)

Encanto – 24 novembre

House of Gucci – 24 novembre

Spider-Man: No Way Home – 17 dicembre

