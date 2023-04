vento-forte-a-pesaro,-cadono-pannelli-dall’hotel-cruiser:-strada-chiusa

By

Pesaro, 3 aprile 2023 – È stato momentaneamente chiuso per questioni di sicurezza il tratto di strada che dall’hotel Cruiser (viale Trieste) porta alla pizzeria “Farina” (viale Leonardo Da Vinci). La causa è da attribuirsi al cedimento di due pannelli posizionati nella facciata destra del 4 stelle che, per via del forte vento, hanno perso di aderenza con il muro.

Riccione, pino crolla in viale Dante per il vento forte

Veloce è stato l’intervento dei vigili del fuoco che, con due camionette e una squadra di circa 10 pompieri, hanno valutato il danno transennando poi il tratto di strada interessato. “I lavori di messa in sicurezza della via inizieranno non appena si placherà il vento”, hanno spiegato i vigili del fuoco presenti sul posto. Fino a quel momento la strada continuerà ad essere chiusa al traffico.

Per questa notte, intanto, sarà predisposto un guardiano all’hotel Cruiser che controllerà la viabilità della strada, impendendo il passaggio nella via interessata al disagio.

Mata