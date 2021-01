venus-williams-adora-un-buon-peeling-al-suo-lato-«b»

Se non è sulla terra rossa a giocare a tennis Venus Williams si cimenta nella sperimentazione di nuovi trattamenti di bellezza e di recente ha scoperto un metodo per rendere la sua pelle super luminosa. In una parola glowing.

L’atleta, che il prossimo giugno compirà 40 anni, ha raccontato sul nuovo numero di New Beauty Winter 2021: «L’anno scorso ho fatto un peeling del corpo meraviglioso. Alla fine la mia pelle non sembrava reale. Il mio dermatologo a New York ha uno straordinario peeling per viso e corpo che su mani e piedi esfolia benissimo la pelle.

E onestamente fa lo stesso anche sul mio sedere. Amo fare un buon trattamento».

«La prevenzione per me è tutto. Adoro tutto quello che aiuta a produrre più collagene. Preferisco fare cose semplici come un trattamento Laser Genesis, un po’ di terapia con luce a infrarossi, esfoliazione costante e peeling. Niente di folle, ma quel tipo di cose che trasformano la pelle e la fanno apparire favolosa. E se continui i trattamenti con una routine a casa è sorprendente quando sia efficace».

Il BODY PEELING



I benefici di una esfoliazione al corpo riguardano la nuova luminosità che questo ne guadagna. I peeling sono trattamenti che vanno fatti da un dermatologo di fiducia. Non richiede più di 20-30 minuti per la sua esecuzione in studio, ma è importante che venga condotto da un professionista. Permette di rimuovere pian piano gli strati superficiali della cute e con essi molte imperfezioni, schiarire le macchie, ridurre le microrugosità superficiali, senza per questo determinare reazioni importanti. Ne esistono di diversi tipi e possono essere divisi in superficiali, medi e profondi.

«Il peeling superficiale elimina e rinnova lo strato corneo, la parte più esterna dell’epidermide composta di cellule devitalizzate. Normalmente questo ‘scudo’, che funge da barriera contro l’aggressione degli agenti esterni, si rinnova ogni 28 giorni mantenendo così la pelle morbida e luminosa. Peeling medio esercita l’azione esfoliante fino allo strato più interno dell’epidermide (quello basale che genera nuove cellule) eliminando così le rughe superficiali mentre il peeling profondo agisce ancora più in profondità aiutando a correggere cicatrici, segni di acne e rughe profonde». Il momento migliore per ogni tipo di peeling, è da ricordare, è in inverno perché il trattamento richiede l’uso di acidi che può sensibilizzare la pelle.

Se si volesse fare da soli a casa, la strada più sicura è scegliere uno scrub che attraverso un’azione meccanica aiuta a rimuovere le cellule morte sullo strato più superficiale delle pelle, perfetto per stimolare la circolazione e favorire la luminosità della pelle del corpo.

Nella gallery suggeriamo alcuni prodotti per un’esfoliazione del corpo, uno dei trattamenti migliori da fare a casa in questo momento. Lena Dunham tempo fa lo aveva persino definito nella sua newsletter femminista, Lenny, lo scrub corpo come il trattamento che regala gli stessi piaceri, se non di più, del sesso!

LEGGI ANCHE

Consigli per la beauty routine corpo da fare a casa

LEGGI ANCHE

Un bagno detox e rilassante, allo zenzero e non solo, il regalo meritato del 2021

LEGGI ANCHE

Beauty routine corpo per snellirsi dopo le feste: a ciascun segno la sua

LEGGI ANCHE

Il sensazionale lato B di Jennifer Lopez: bello, importante e autentico