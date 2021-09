vera-gemma-al-veleno-contro-sonia-bruganelli-“finiscila-…”

Nella serata di ieri, Venerdì 24 settembre 2021, è andata in scena una nuova puntata del Grande Fratello vip 6. Non sono mancati sicuramente i colpi di scena ed i momenti piuttosto esilaranti. C’è stato anche un momento di confronto tra due ex fidanzati, ovvero Tommaso Eletti, che tra l’altro è stato eliminato in puntata e la sua ex fidanzata Valentina Nulli Augusti. Vi ricorderete sicuramente ai tempi di Temptation Island qualche mese fa, quando i due hanno dato modo di parlare parecchio della loro storia d’amore che è stata giudicata da molti come “un amore malato“.

Gf Vip 6, confronto tra Valentina Nulli Augusti e Tommaso Eletti

Anche ieri sera, Valentina è stata parecchio criticata ma ha potuto contare ancora una volta sul conforto della sua amica vera Gemma. Dopo essere entrata in casa e dopo aver avuto un confronto con Tommaso, l’ex gieffina avrebbe scritto su Instagram “Brava Valentina”, nella didascalia di una foto che ritrae proprio Valentina insieme a Vera. “I rapporti non si giudicano dalla differenza d’età. Basta moralismi”, questo ancora quanto aggiunto da Vera Gemma, la quale ha ancora ribadito che una donna ha sicuramente il diritto di potersi innamorare di un uomo più giovane, così come ha il diritto di poter sbagliare. Insomma, sembra proprio che Vera Gemma sia scesa in campo piuttosto agguerrita per difendere la sua amica che è stata bersagliata da critiche e anche insulti piuttosto pesanti.

Vera Gemma scende in campo e difende la sua amica Valentina

L’ex gieffina si è scagliata ancora una volta contro tutte quelle persone che sono solite esprimere giudizi facili e anche sentenze, senza conoscere talvolta le situazioni. “Ci sono donne che non temono il giudizio degli altri, si espongono pur facendo scelte impopolari”, ha aggiunto Vera la quale ha voluto sottolineare il fatto che purtroppo però, proprio queste donne sono condannate da una società che lei stessa ha definito perbenista e ipocrita.

Scontro tra Sonia Bruganelli e Valentina, il web si scaglia contro la Nulli

Con tutte queste frasi pare che Vera abbia voluto lanciare anche qualche frecciatina a Sonia Bruganelli, che in puntata si è scagliata contro Valentina, dandole anche in parte la responsabilità per la fine di questa relazione con Tommaso. “Perché se lo amavi in modo così puro lo hai portato in un programma che ha messo in evidenza i suoi lati più deboli?”, avrebbe detto Sonia. Valentina avrebbe tentato di giustificarsi ed inevitabilmente è stato scontro con Sonia. Intanto sui social sono continuati ad arrivare tutta una serie di messaggi e commenti negativi contro Valentina e contro la storia che ha avuto con Tommaso.