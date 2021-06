vera-gemma-e-jeda-pronti-a-convivere.-mediaset-punta-su-di-lui?-il-rumor

Scritto da Alessio Cimino , il Giugno 24, 2021 , in Gossip

Vera Gemma e Jeda pronti ad andare a convivere, Alberto Dandolo: “Stanno cercando casa a Milano”

Vera Gemma ha partecipato all’ultima edizione de L’Isola dei Famosi. E in studio a sostenerla c’è sempre stato il suo fidanzato Jeda, il quale è riuscito a conquistare tutti grazie alla sua innata simpatia. Sull’ultimo numero del magazine Oggi Alberto Dandolo, nella sua rubrica di gossip, ha posto l’attenzione proprio sulla coppia composta da Jeda e Vera Gemma svelando qualche interessante retroscena. Cosa ha detto? Il giornalista ha svelato che proprio in questi giorni Vera Gemma e Jeda dopo L’Isola dei Famosi andranno a convivere. Difatti i due, in base a quanto riportato da Dandolo, stanno cercando casa insieme a Milano: “Sono venuto a sapere che la coppia sta cercando casa a Milano…”

Jeda presto protagonista di un programma su Canale 5? L’ultima indiscrezione

Il giornalista Alberto Dandolo, sempre in questa sua rubrica pubblicata sull’ultimo numero del magazine Oggi, ha anche dichiarato di essere venuto a sapere che ci sarebbero importanti novità all’orizzonte per il fidanzato di Vera Gemma, Jeda. Pare che Mediaset voglia puntare sul fidanzato di Vera Gemma nella prossima stagione Tv:

“Su Jeda punterebbe una produzione Mediaset…Cosa bolle in pentola?”

Alberto Dandolo non ha però rivelato quale programma starebbe puntando su Jeda, la cui fidanzata vorrebbe tanto partecipare a un nuovo reality.

Grande Fratello Vip anticipazioni: Jeda concorrente della prossima edizione? Le ipotesi

Ovviamente sui social hanno già iniziato a fare le prime ipotesi su questa produzione Mediaset pare voglia puntare su Jeda nella prossima stagione Tv. E in tanti sono arrivati alla conclusione che questo programma potrebbe essere il GF Vip 6 di Alfonso Signorini. Avranno avuto la giusta intuizione? Il fidanzato di Vera Gemma potrebbe essere in lizza per entrare nel cast della prossima edizione del Grande Fratello Vip? Chissà, intanto i rumor sul reality si sprecano.