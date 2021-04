Vera Gemma e Jeda: sapete come si sono conosciuti? | Il retroscena bizzarro

Vera Gemma è un’attrice e una scrittrice figlia dell’attore Giuliano Gemma. Al momento si trova sull’Isola dei Famosi, il reality di canale 5, dove è una delle più agguerrite protagoniste. Voi sapete come ha incontrato il suo fidanzato Jeda?

Vera Gemma, figlia del noto attore di western Giuliano Gemma, è entrata nel mondo dello spettacolo ancora molto giovane, facendo il suo esordio a soli 16 anni e rimanendo poi in quell’ambiente.

Ha partecipato a diverse pellicole come: La sindrome di Stendhal di Dario Argento, Ladri di cinema e il grande successo Scarlet Diva. Nel 2018 ha presentato al Festival di Roma un documentario sul padre, morto all’improvviso in un incidente stradale. Dal 15 marzo 2021 si trova in Honduras per prendere parte al reality show l’Isola dei Famosi.

Qui, nell’ultima puntata, abbiamo assistito allo scoppio d’ira del cromatologo Ubaldo Lanzo verso di lei. L’uomo ha accusato la naufraga di aver parlato male di lui e di avergli messo contro Fariba Teherani. Ecco che cosa ha detto: “Apro una parentesi e poi non voglio sapere più un ca**o di nessuno. Vera, perché mi hai messo Fariba contro?”.

Poi ha proseguito sempre con toni molto accesi: “ti ho sentito io con le mie orecchie, hai detto che l’avrei votata nonostante Fariba ti dicesse che io sono solo diplomatico, non fare la santerellina e riconosciti la tua responsabilità”. Alla fine l’inviato Massimiliano Rosolino ha dovuto invitarlo ad abbassare i toni. Ubaldo però non è l’unico concorrente in cattivi rapporti con la Gemma.

Voi però conoscete il giovanissimo fidanzato dell’attrice? Sapete come si sono incontrati?

Vera Gemma e il suo amore per Jeda

Vera è stata sposata con un ex campione di kung fu Jamil e poi ha avuto una storia con l’attore Henry Harris con cui ha avuto un bambino che ora ha 10 anni e si chiama Maximus. Ultimamente però ha trovato l’amore con il musicista trap ventiduenne Jeda. I sue sono separati da ben 28 anni di differenza ma questo non sembra essere un problema per nessuno.

La coppia è molto unita e infatti Jeda compare in studio per sostenere la sua compagna, come nell’ultima occasione in cui si è arrabbiato con Ubaldo, definendolo un egoista, un maleducato e un cafone. “Stanno facendo passare Gemma per quella che non è, i naufraghi sono lupi travestiti da pecora” ha detto.

Jeda e Gemma: come si sono conosciuti

Ospite a Casa Chi ha raccontato come si sono incontrati, cioè tramite Instagram. Le ho scritto io, ho fatto io il primo passo”. Il giovane ha aggiunto: “ho dovuto conquistarla parlando ore e ore in videochiamata. Da lì, raccontando la sua storia, mi sono veramente affezionato, tengo tantissimo a lei, è una persona speciale, quella che ho più a cuore in questo momento. Ho capito che non era una delle tante, come lei ce ne sono poche“.

Da parte sua Vera ha solo complimenti per il compagno che ritiene una persona responsabile nonostante la giovane età: ” è intraprendente ed è bravissimo con mio figlio Maximus di 10 anni che lo adora”. Insomma questa coppia si è scelta e per il momento le cose vanno a gonfie vele.

