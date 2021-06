Vera Gemma e l’incontro con Cecilia Rodriguez: “Lei è sbiancata e mi ha chiesto scusa”

Vera e Cecilia

Cecilia Rodriguez e l’offesa a Vera Gemma

Chi ha seguito L’Isola dei Famosi 2021 nelle prime puntate in cui è entrato Ignazio Moser come naufrago, in studio è stata più volte ospite la fidanzata Cecilia Rodriguez. In una di esse la modella argentina ha dato della ‘brutta’ a Vera Gemma.

Quest’ultima, come era prevedibile se l’è legata al dito e appena è tornata nel nostro Paese e ha fatto il suo ingresso nello studio di Cologno Monzese l’ha fatto presente alla diretta interessata. “La fidanzata di quello ha detto che sono brutta. cecilia Rodriguez ha detto che sono una brutta donna. A questo punto sono contro la famiglia, tutti quanti è“, ha detto la figlia del compianto Giuliano Gemma.

L’ex naufraga confessa che la modella le ha chiesto scusa

Nell’ultimo numero in edicola del magazine Mio è contenuta una lunga intervista a Vera Gemma. L’ex naufraga romana ha confessato che successivamente Cecilia Rodriguez le ha chiesto scusa per quanto detto in studio davanti a milioni di telespettatori.

“Sì alla fine ci siamo viste. Ero davanti agli studi dell’Isola dei Famosi. Cosa è successo? Lei è scesa dalla macchina e le ho detto “Ti aspettavo, tesoro!”. Cecilia è sbiancata. Ma mi ha chiesto scusa e l’ho perdonata. Si è resa conto di aver avuto un’uscita molto infelice. E poi mi ha detto che dal vivo sono bellissima, mentre sull’isola non sembravo molto carina“, ha rivelato l’attrice.

Vera Gemma consiglia Cechu di imparare dalla sorella Belen

Dopo essere tornata dall’Honduras per L’Isola dei Famosi 2021, a Vera Gemma è stato mostrato il video in cui Cecilia Rodriguez ha dato della brutta all’ex naufraga. Per questo motivo l’attrice è sbottata contro la modella argentina.

“Quella che ha fatto è stata una cosa poco carina. Credo sia stata un’uscita veramente infelice andare a dire che sono brutta. Perché dire di me una cosa del genere? Per prima cosa sono una donna pazzesca, quindi vorrei sapere dove cavolo ha visto che sono brutta. Magari non piaccio a lei, ma non ho mai fatto fatica a conquistare uno che mi piaceva. Cioè, non ho mai avuto problemi di questo tipo a dire la verità. E poi non si dice una cosa del genere a un’altra donna: è poco elegante. A me piace valorizzare le altre donne, non sminuirle. Ha avuto una caduta di stile, dovrebbe imparare dall’eleganza di sua sorella che, una cosa del genere, non l’avrebbe detta mai”, ha detto Vera.