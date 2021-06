vera-gemma,-rompe-il-silenzio-in-un’intervista:-l’annuncio-che-fa-sognare-i-fan

Intervistata da Mio l’attrice ha manifestato una sua volontà di far parte di un nuovo programma che le permetterebbe di farsi conoscere meglio.

Si tratta sicuramente di uno dei personaggi più discussi dell’ultima edizione de “L’Isola dei Famosi”. Vera Gemma si è fatta conoscere per la sua estrema schiettezza nel porsi davanti le telecamere.

Proprio per questa sua peculiarità sono in molti ad essersi schiarati, l’attrice è da sempre amata o odiata, lei però non teme le critiche ma le usa come mezzo per diventare più forte e proseguire nella sua crescita.

Intervistata dal periodico Mio Vera Gemma ha raccontato come una nuova esperienza televisiva le permetterebbe ancora una volta di mettersi in gioco come donna, ma anche per farsi conoscere per la sua genuinità.

Poi la confessione che spiazza tutti e la sua volontà a partecipare ad un noto reality Mediaset.

Vera Gemma non teme la concorrenza, pronta per il reality dei sentimenti

L’attrice lo aveva spiegato appena terminato l’esperienza nell’Isola: “Rifarei tutto, proprio tutto, seguendo le mie regole”.

La sua vivacità è alle stelle e l’intraprendenza la porterebbe anche ad affrontare un nuovo salto nel vuoto assieme al fidanzato Jeda.

Le viene chiesto se farebbe parte della prossima edizione del reality che presto potremmo vedere sulle reti Mediaset:

Temptation Island? Parteciperei di certo, non escludo la possibilità di fare un altro reality, non mi pongo il problema di non essere più credibile come attrice e regista.

Poi aggiunge una puntualizzazione: “Non sarei gelosa nel vederlo circondato da affascinanti single. Sarebbe divertente, perché anche lui è geloso. Io interagirei con i tentatori in base a come lui si porrebbe con le single”.

Vedremo se dunque la produzione del programma terrà in considerazione la sua autocandidatura per la prossima edizione “vip”. In molti lo spererebbero per vedere la sua reazione di fronte alla separazione da Jeda.