vera-gemma-una-furia-contro-cecilia-rodriguez,-“poco-elegante,-impari-da-belen”

Vera Gemma è stata una delle protagoniste principali di questa edizione 2021 dell’Isola dei famosi. L’attrice e anche ex concorrente di un altro reality quale Pechino Express, sembra che nelle scorse ore si sia espressa sulla fidanzata di un naufrago dell’Isola ovvero Ignazio Moser. Stiamo ovviamente parlando di Cecilia Rodriguez, la sorella della nota showgirl Argentina Belen.

Vera Gemma non le manda a dire e se la prende con Cecilia Rodriguez

Nello specifico Vera Gemma avrebbe rilasciato una serie di affermazioni piuttosto dure e poco carine nei confronti della fidanzata di Ignazio Moser. Sappiamo anche che l’attrice ha un carattere piuttosto schietto e sincero e che non ha alcuna remora nel dire ciò che pensa. E questo lo ha anche dimostrato in questa occasione quando ha iniziato a sparare a zero contro la Rodriguez e lo ha fatto durante una puntata del reality condotto da Ilary Blasi. Cecilia pare che avesse semplicemente detto di non essere gelosa del fatto che il suo fidanzato sull’Isola sia stato parecchio vicino a Vera Gemma.

La fidanzata di Ignazio Moser spara a zero contro l’ex naufraga

In realtà va detto che anche la Rodriguez non sia stata poi così tanto clemente nei confronti dell’attrice. “Vera Gemma? Beh, Ignazio se n’è fatte così tante brutte… No, non volevo dire brutte! Volevo dire che è stato con delle ragazze più mature di lui”. Queste le dichiarazioni rilasciate dalla Rodriguez. Ovviamente non è tardata ad arrivare la replica di vera Gemma che nel corso di una puntata del programma condotto da Tommaso Zorzi ovvero Il punto Z, ha voluto dire la sua al riguardo. “L’ho trovata un’uscita veramente infelice andare a dire che sono brutta. Per prima cosa sono una fi** pazzesca, quindi vorrei sapere dove caz** ha visto che sono brutta. Magari non piaccio a lei, ma non ho mai fatto fatica a conquistare uno che mi piaceva”. Questo quanto dichiarato dall’ex naufraga, che è sembrata piuttosto arrabbiata per le dichiarazioni di Cecilia.

L’attrice e la replica alle accuse di Cecilia

Ad un certo punto, l’ attrice ed ex naufraga avrebbe anche parlato di Belen, ovvero la sorella di Cecilia. “E poi non si dice una cosa del genere a un’altra donna: è poco elegante. A me piace valorizzare le altre donne, non sminuirle. Ha avuto una caduta di stile, dovrebbe imparare dall’eleganza di sua sorella che, una cosa del genere, non l’avrebbe detta mai”. Questo ancora quanto aggiunto dall’ex naufraga. Dopo le dichiarazioni di Vera Gemma sembra che al momento Cecilia non abbia replicato, tantomeno la sorella Belen che in questi ultimi giorni ha ben altro a cui pensare, essendo a pochi giorni dal parto.