vera-miales,-la-fidanzata-di-amedeo-goria-rompe-il-silenzio.-come-‘-soddisfa’-il-suo-uomo

La fidanzata di Amedeo Goria, Vera Miales, rompe il silenzio e ammette diversi aspetti intimi della sua relazione, alcuni molto sorprendenti.

Vera Miales (Screenshot Instagram)

Vera Miales è una modella originaria della Moldavia, ha 36 anni ed è l’attuale fidanzata di Amedeo Goria, storico giornalista sportivo della Rai ed ex marito di Maria Teresa Ruta. La ragazza è arrivata in Italia nel 2004 e ha iniziato a lavorare nei ristoranti come lavapiatti, insieme a sua madre.

Successivamente ha studiato per diventare estetista e ha aperto un centro estetico in società con altre persone. Attualmente possiede e gestisce un bar, oltre a lavorare come modella e influencer. Con il fidanzato Amedeo Goria ci sono ben trentuno anni di differenza.

L’influencer ha spiegato che si sono conosciuti proprio grazie ai social. Infatti, il giornalista, le ha scritto un messaggio su Instagram e da lì hanno iniziato a parlare e poi a vedersi. Ha spiegato che starebbe ore ad ascoltare Amedeo Goria e che nessuno potrà mai rompere il legame che si è creato tra loro.

Ecco i segreti della relazione di Vera Miales con Amedeo Goria.

Amedeo Goria, qualche giorno fa, aveva affermato di fare l’amore con Vera Miales anche cinque volte in un solo giorno. A causa di questa confessione, l’influencer moldava, ha detto di aver subito molti insulti e di averci sofferto parecchio. Infatti, molti l’hanno additata come mantenuta.

La modella moldava ha confermato il racconto del giornalista della Rai, infatti ha detto che è capitato diverse volte di fare l’amore più volte in un solo giorno. Anche perché, a causa del lavoro, riescono a vedersi quasi esclusivamente i fine settimana e quindi, secondo lei, è normale avere tutta questa passione.

A chi l’accusa di stare con Amedeo Goria solo per i soldi, ha risposto: