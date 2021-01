vera-pizza-day,-domenica-17-gennaio

Una diretta

streaming di 24 ore e 15 masterclass gratuite in 12 lingue del mondo per

celebrare la Festa di Sant’Antuono, patrono dei pizzaioli.



È questo il modo in cui domenica 17

gennaio 2021 si festeggerà la Pizza e sarà la prima edizione del Vera Pizza Day, Giornata Mondiale della Vera Pizza Napoletana

grazie alla maratona ideata dall’Associazione

Verace Pizza Napoletana – AVPN e dedicata al più iconico dei

cibi italiani.



Impasto, stesura e cottura della pizza saranno le tematiche trattate, tutto

ovviamente secondo disciplinare AVPN. Le masterclass saranno tenute dai

rappresentanti AVPN di ben 13 nazioni e da Capodimonte il testimone passerà di

volta in volta lungo il globo per terminare con un importante convegno durante

il quale saranno coinvolti i principali player dell’universo pizza.



Con l’occasione verrà anche dato il via a una raccolta fondi

per la realizzazione di un monumento in onore del riconoscimento Unesco.

“Una

giornata importante – ha affermato Antonio

Pace, Presidente AVPN – per

una professione che in passato è stata troppo spesso denigrata e che invece

oggi può giustamente essere considerata un vanto per tutto il Paese. La più

grande operazione di diffusione, a livello globale, della vera pizza napoletana

e dell’arte del pizzaiuolo napoletano”.

Ogni masterclass potrà essere seguita sulle pagine Facebook di AVPN e delle sue delegazioni e partner istituzionali e commerciali. https://www.facebook.com/verapizzanapoletana