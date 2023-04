Verdescola abre vagas para cursos gratuitos de qualificação em São Sebastião; veja como participar

Inscrições para os cursos profissionalizantes podem ser feitas até essa sexta-feira (31). Sede do Instituto Verdescola, que está sendo utilizado como centro de apoio para a população de São Sebastião.

Fábio Tito/g1

O Instituto Verdescola, em parceria com o Senac, está com vagas abertas para cursos profissionalizantes gratuitos de zelador e empreendedor em pequenos negócios. As inscrições podem ser feitas até essa sexta-feira (31) na sede do instituto em São Sebastião.

Os candidatos que desejam realizar o curso de zelador devem ter, no mínimo, 18 anos e ensino fundamental completo.

A formação acontecerá de 17 de abril a 27 de junho. No curso, os alunos irão aprender a zelar pela conservação e manutenção de condomínios e acompanhar as atividades de segurança pessoal e patrimonial de complexos residenciais.

Os que desejam participar do curso de empreendedorismo precisam ter pelo menos 16 anos e ensino fundamental completo.

O curso será ministrado de 17 de abril a 28 de junho e conta com aulas para ensinar a compreender o planejamento de abertura de um pequeno negócio, a operacionalização de produtos e serviços, controle de recursos financeiros e o Projeto Integrador Empreendedor em Pequenos Negócios.

Serviço

Inscrições: até 31/03/2023

Local: Secretaria do Instituto Verdescola

Endereço: Avenida Margina, 44, Vila Sahy, São Sebastião

Curso de Zeladoria: A partir de 18 anos, aulas de 17 de abril a 27 de junho

Curso de Empreendedorismo em Pequenas Empresas: A partir de 16 anos, aulas de 17 de abril a 28 de junho

Veja mais notícias do Vale do Paraíba e região bragantina

Vittorio Rienzo