verdure-che-sembrano-fritte-ma-sono-al-forno:-il-trucco-per-fare-zucchine,-melanzane-e-peperoni-super-golosi-senza-sporcare-nulla

Un contorno velocissimo e buono. Un piatto leggero che può sembrare fritto o cotto in friggitrice ad aria, ma invece non lo è. Bastano pochi minuti e il contorno di verdure è pronto. vediamo come si preparano queste verdure al forno dal sapore “fritto”

Ingredienti

3 peperoni piccoli

1 melanzana

5 patate

prezzemolo

Olio quanto basta

pepe

paprika

Sale

cumino

Preparazione

Per prima cosa prepariamo il condimento. Versiamo il sale, la paprika, il pepe e il prezzemolo ( o coriandolo se lo trovate) e olio. Mescoliamo tutto con un cucchiaio e teniamo da parte il nostro condimento.

Per questa preparazione dovremo dividere le nostre verdure in tre gruppi, ma comunque cuocerle tutte insieme. Dunque la prima cosa da fare sarà quella di mondare la patate. Priviamole della buccia, quindi, e tagliamole a fette e poi a listarelle ( un po’ più spesse). Mettiamole quindi in una ciotola con l’acqua e lasciamo in un posto per qualche minuto.

Passiamo quindi alle melanzane. Togliamo le due estremità ( il picciolo e il culetto, diciamolo così) tagliamole quindi a fette ( rondelle) spesse circa mezzo centimetro. LLe saliamo in maniera abbondante e con le mani, in una ciotola, mescoliamo con le mani. Mettiamole in un colapasta in maniera tale che possano rilasciare tutta l’acqua.

Fatto questo prendiamo la placca da forno. Rivestiamo con della carta da forno apposita. Sulla stessa carta passiamo dell’olio ( se avete quello spray è ancora meglio). Adagiate quindi le patate e poi le melanzane. Spennellate dell’olio sulle verdure: sia sulle melanzane che sulle patate stesse. Ora passiamo ai peperoni. I peperoni prima di metterli al centro della placca ( tra le patate e le melanzane) facciamo sopra un’incisione su un lato.

Prendiamo un cucchiaino di sale e inseriamolo all’interno del peperone stesso. Una volta fatto questo spennelliamo con l’olio anche i peperoni. Ora aggiungiamo anche il nostro condimento: spennelliamo con un pennellino la nostra mistura su tutta la verdura. Ora inforniamo a 250 gradi per circa 25 minuti. Il tempo però lo dovrete capire voi. Continua a leggere i nostri contorni

