verdure-miste-in-padella-con-uova,-il-piatto-unico-gustoso-ed-economico

Un semplice contorno di verdure miste, trasformato in un appetitoso piatto unico vegetariano: verdure miste in padella con uova, un abbinamento di successo!

I contorni di verdure miste sono facilissimi da realizzare, con gli ingredienti disponibili di stagione o in dispensa: una deliziosa ricetta svuotafrigo.

Sfiziosi e stuzzicanti in una colorata padella di ortaggi, si abbinano facilmente a vari piatti a base di carne o di pesce, e sono perfetti anche per accompagnare crostini di pane con salumi e formaggi.

La preparazione delle verdure in padella è assai facile, occorrono solo alcuni accorgimenti di cottura, per permettere che le verdure risultino cotte e consistenti allo stesso tempo.

Aggiungendo semplicemente in cottura alcuna uova, avrete un piatto unico completo ed economico, gustoso e saporito, perfetto per fare la scarpetta nel tuorlo morbido.

Verdure miste in padella con uova

Ingredienti

verdure miste a piacere, noi avevamo in dispensa:

mezzo peperone rosso e mezzo giallo

un cipollotto fresco

due carciofi

un finocchio

una patata

due carote

uno spicchio d’aglio

uno scalogno

olio extravergine d’oliva

sale e pepe

inoltre:

3 uova medie

Procedimento

Pulite, spuntate o pelate tutte le verdure, e tagliatele a listarelle tutte della stessa misura.

In un tegame scaldate qualche cucchiaio di olio, e versate tutte le verdure ad esclusione dei peperoni;

saltatele a fuoco alto per due minuti, quindi lasciatele stufare a fuoco basso per 5 minuti;

versate i peperoni, aggiungete il sale e il pepe e cuocete tutto a fiamma media per un quarto d’ora, mescolando ogni tanto, lasciandole morbide o croccanti a piacere.

Le verdure in padella sono pronte per essere gustate calde, tiepide o fredde. con un filo d’olio.

Proseguiamo la ricetta formando nelle verdure tre nicchie dove metterete in ognuna un filo d’olio e un uovo cosparso con un pizzico di sale;

coprite con un coperchio e fate rapprendere le uova a fuoco basso, fino alla consistenza delle uova desiderata.

