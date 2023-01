Falecimento ocorreu no fim da madrugada desta sexta-feira. Ele estava em casa quando sofreu um infarto. Vereador de Angra dos Reis, Henrique Obina morre aos 36 anos

Morreu no fim da madrugada desta sexta-feira (27) em Angra dos Reis (RJ) o vereador Jocimar Henrique, conhecido como Obina, aos 36 anos. Ele estava em casa quando sofreu um infarto.

O vereador era casado e tinha dois filhos. O corpo dele está sendo velado na Câmara Municipal até às 13h e depois será levado para a Igreja Metodista, na Avenida São José, no bairro Parque Belém. O sepultamento será no Cemitério do Belém, no final desta tarde.

Obina era concursado da prefeitura antes de concorrer nas eleições. Ele foi candidato a vereador pela primeira vez em 2016 e ficou como primeiro suplente. Em 2020, disputou pela segunda vez o pleito eleitoral, recebeu 2.336 votos e foi o segundo vereador mais votado da eleição no município.

Em nota, a prefeitura de Angra dos Reis lamentou o falecimento do vereador.

“Perdemos hoje o querido Henrique Obina, um vereador sensível às necessidades da população mais vulnerável. Que Deus conforte a família neste momento difícil”, declarou o prefeito Fernando Jordão na nota.

Obina era morador do bairro Belém e uma liderança política muito querida. Sua trajetória começou na associação de moradores do bairro.

A prefeitura e a Câmara Municipal de Angra dos Reis declararam luto oficial de três dias.

