Vereador de Caxias do Sul que discursou contra baianos é denunciado por racismo pelo MP

Sandro Fantinel (sem partido) é alvo de um processo de cassação por conta de declarações preconceituosas feitas contra trabalhadores baianos resgatados em situação semelhante à escravidão em Bento Gonçalves. Parlamentar também foi indiciado por crime de racismo em razão das falas. Vereador Sandro Fantinel (Patriota) sugeriu que trabalhadores da Bahia não sejam contratados por produtores do RS e chamou repercussão de caso de trabalho análogo à escravidão de ‘exagerada e midiática’

TV Câmara Caxias/Reprodução

O Ministério Público do RS (MPRS) denunciou o vereador Sandro Fantinel (sem partido) por racismo nesta terça-feira (28). Além disso, o MP pediu a perda do cargo e a fixação de uma indenização a ser paga pelo parlamentar para reparar os danos morais coletivos causados.

A defesa de Fantinel afirma que “discorda frontalmente do pedido de afastamento cautelar do parlamentar pela completa ausência de previsão em lei”. Os advogados Vinícius de Figueiredo e Rodrigo de Oliveira Vieira acrescentam que “o vereador tem direito às medidas despenalizadoras, possibilidade refutada pela acusação e que será pleiteada através dos recursos cabíveis”.

O político é alvo de um processo de cassação por conta de declarações preconceituosas feitas contra trabalhadores baianos resgatados em situação semelhante à escravidão em Bento Gonçalves. O vereador também foi indiciado por crime de racismo em razão das falas.

De acordo com o MP, o parlamentar utilizou a tribuna da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, na Serra do RS, para praticar, induzir e incitar a discriminação e o preconceito de procedência nacional, em especial contra baianos e nordestinos, gerando humilhação, constrangimento, vergonha e exposição indevida a um número indeterminado de pessoas.

Em seu discurso xenofóbico, o parlamentar pediu que os produtores da região “não contratem mais aquela gente lá de cima”, se referindo a trabalhadores vindos da Bahia. A maioria dos trabalhadores contratados para a colheita da uva veio daquele estado. Fantinel sugere que se dê preferência a empregados vindos da Argentina, que, segundo ele, seriam “limpos, trabalhadores e corretos”.

Relembre: vereador de Caxias do Sul diz para vinícolas não contratarem baianos

Agora, o processo segue para a Justiça, que dirá se aceita ou não a denúncia. Caso aceite, o vereador se torna réu. O crime de racismo prevê pena de dois a cinco anos de prisão. Ainda são considerados dois agravantes, que podem aumentar a pena: ter sido transmitido pela internet e ter sido cometido por funcionário público no exercício da função.

A promotora de Justiça Vanessa da Silva explica que a imunidade parlamentar não se aplica nesses casos. “Essa prerrogativa não abarca palavras e ideias que afrontem a ordem constitucional e o estado democrático de direito ou afrontem princípio fundamental da dignidade humana”, explica a promotora.

VÍDEOS: Tudo sobre o RS

valipomponi